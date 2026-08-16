Basilea vs. Barcelona: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por el amistoso internacional

Basilea y Barcelona se enfrentan este domingo 16 de agosto en un atractivo partido de pretemporada. El encuentro amistoso se disputará en el emblemático estadio St. Jakob-Park (Suiza) y comenzará a partir de las 08:30 hs (Tiempo del Centro de México).
Para el conjunto catalán, este compromiso servirá como prueba fundamental de cara al inicio oficial de LaLiga, mientras que el club suizo busca un triunfo de prestigio ante su afición en medio de su competencia local.
¿Por dónde ver el partido?
El duelo entre Basilea y FC Barcelona se transmitirá de forma global y para México mediante las plataformas oficiales del club culé, Barça One y el canal oficial de YouTube del FC Barcelona.
- México: Barça One y YouTube (FC Barcelona)
- Centroamérica: Barça One
- Sudamérica: Barça One
- Estados Unidos: Barça One y FCB Official Platforms
- España: Barça One y TV3 (Cataluña)
Posibles alineaciones del partido
- FC Basilea: Salvi, Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Cissé, Leroy, Omeragic, Thorell, Sow, Celar, Olaigbe
- FC Barcelona: García, Koundé, Christensen, Martín, Balde, Bernal, Fermín, Fariñas, Adeyemi, Bisiwu, Raphinha.
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La actualidad de ambos equipos
El Basilea llega a este amistoso internacional con ritmo de competencia oficial ya en marcha dentro de la Super Liga de Suiza. Ubicados en la parte alta del torneo local, los locales buscarán imponer su despliegue físico y dinamismo para hacer valer la localía ante un gigante del fútbol europeo.
Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick encara la recta final de su preparación previa al arranque de la temporada oficial. Tras rodar a su plantilla y probar distintas variantes tácticas en los duelos previos de pretemporada, el cuadro culé saldrá con lo mejor de su nómina para afinar la contundencia ofensiva y consolidar el funcionamiento colectivo antes de encarar el Trofeo Joan Gamper y el inicio liguero.
En sintesis
- FC Barcelona y Basilea juegan un amistoso este domingo 16 de agosto a las 08:30.
- Hansi Flick dirige al FC Barcelona en la recta final de su pretemporada internacional.
- Barça One y YouTube transmiten en vivo el partido desde el estadio St. Jakob-Park.