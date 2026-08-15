Sigue EN VIVO la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry HOY en UFC 330: cartelera, resultados y cómo ver por TV

A partir de este momento podrás disfrutar de todos los detalles de una cartelera que promete ser inolvidable con la figura estelar de Islam Makhachev en escena.

Repasa, de principio a fin, cada una de las peleas más destacadas del día.

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, en Estados Unidos.

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Paramount+ desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

Se espera que Islam Makhachev e Ian Machado Garry aparezcan en escena cerca de las 22:00hs del Centro de México.

Jeremiah Wells y Myktybek Orolbai ya se están midiendo en el peso wélter en la primera contienda del día.

No te pierdas ningún detalle de una velada que promete ser histórica con uno de los campeones más dominantes en escena.

Redactor en Futbol Sites dedicado a la cobertura del boxeo y todo su entorno. Lleva más de dos años siguiendo peleas, eventos y competiciones, con una mirada enfocada tanto en la noticia como en el análisis del contexto.