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Sigue EN VIVO la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry HOY en UFC 330: cartelera, resultados y cómo ver por TV
No te pierdas ningún detalle de una velada que promete ser histórica con uno de los campeones más dominantes en escena.
Victoria esperada
Esteban Ribovics noqueó a Edson Barboza en el segundo round.
Atención Argentina
Esteban Ribovics se mide con Edson Barboza en el peso ligero.
No pudo ser para España
Joel Álvarez cayó ante Chidi Njokuani por decisión de los jueces.
La promesa española se viene
Joel Álvarez se mide con Chidi Njokuani en el peso wélter.
Avanza el show
Eduardo Chapolin vs. Charles Johnson se están enfrentando en peso pactado.
Qué nocaut
Donte Johnson terminó con Eric McConico en la primera vuelta de manera brutal.
WOOW 🧨 QUÉ ACABAS DE HACER JOHNSON 🧨Donte Johnson manda a dormir a Eric McConico#DWCS | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/ctHkhqBbRi — UFC Español (@UFCEspanol) August 15, 2026
En busca de victorias
Eric McConico vs. Donte Johnson se midan en el peso medio a continuación.
Contundente victotia
Tresean Gore se impuso a Vicente Luque por decisión unánime.
Promesa de otro KO
Tresean Gore vs. Vicente Luque es lo que sigue en el peso medio.
Promesa de otro KO
Tresean Gore vs. Vicente Luque es lo que sigue en el peso medio.
Otra finalización
Lucas Fernando terminó con Rafael Tobías en el tercer asalto.
Remontada absoluta
Neil Magny finalizó a Ramiz Brahimaj en el segundo asalto. El veterano se mantiene vigente.
Avanza la velada
Neil Magny y Ramiz Brahimaj están frente a frente en el peso wélter.
Impresionante final
Jeremiah Wells sometió a Myktybek Orolbai en el último asalto de manera brutal.
QUÉ LOCURAAAA‼️ Vean esto 👀De no creerse, de ir perdiendo, sacó una victoria impresionante 🔥#UFC330 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/l1dfYesvMX — UFC Español (@UFCEspanol) August 15, 2026
Comenzó la acción
Jeremiah Wells y Myktybek Orolbai ya se están midiendo en el peso wélter en la primera contienda del día.
¿A qué hora es la pelea estelar?
Se espera que Islam Makhachev e Ian Machado Garry aparezcan en escena cerca de las 22:00hs del Centro de México.
¿Dónde ver las peleas de UFC 330?
Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Paramount+ desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.
¿Dónde es el UFC 330?
Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, en Estados Unidos.
Cartelera completa de UFC 330
Repasa, de principio a fin, cada una de las peleas más destacadas del día.
- Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai | Peso wélter
- Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj | Peso wélter
- Rafael Tobias vs. Lucas Fernando | Peso semipesado
- Tresean Gore vs. Vicente Luque | Peso medio
- Eric McConico vs. Donte Johnson | Peso medio
- Eduardo Chapolin vs. Charles Johnson | Catchweight (peso pactado)
- Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani | Peso wélter
- Esteban Ribovics vs. Edson Barboza | Peso ligero
- Dustin Stoltzfus vs. Mansur Abdul-Malik | Peso medio
- Kauê Fernandes vs. Jalin Turner | Peso ligero
- Gillian Robertson vs. Mackenzie Dern | Peso paja
- Ian Machado Garry vs. Islam Makhachev | Peso wélter
Bienvenidos a la velada de UFC 330
A partir de este momento podrás disfrutar de todos los detalles de una cartelera que promete ser inolvidable con la figura estelar de Islam Makhachev en escena.