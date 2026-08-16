¿Por qué no juega Bukayo Saka en Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield 2026-27?

Bukayo Saka no es titular con Arsenal ante Manchester City. El motivo de la ausencia del extremo inglés en el partido.

Aunque la temporada inglesa ya comenzó con algunos partidos de EFL Cup y del Championship, esta es la primera vez que dos equipos de la Premier League se enfrentan. Arsenal y Manchester City se ven las caras por la Community Shield a partir de las 08:00hs (CDMX).

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Después de una temporada muy exigente y del Mundial 2026, los dos equipos más poderosos de Inglaterra se cruzan por el primer título del calendario. No todos los futbolistas hicieron la pretemporada de manera normal, como es el caso de Bukayo Saka.

Bukayo Saka no es titular con Arsenal frente a Manchester City debido a los pocos días que lleva de entrenamiento. El extremo inglés se reincorporó recién el sábado pasado al grupo de futbolistas liderados por Mikel Arteta.

Bukayo Saka estuvo presente hasta el penúltimo día de la Copa del Mundo con Inglaterra y, sabiendo que la temporada es larga, el entrenador del Arsenal prefiere no colocar de titular a uno de sus mejores futbolistas porque solo transcurrieron unos días desde su regreso.

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Lo mismo sucede con Declan Rice y Martin Zubimendi, por ejemplo, quienes tampoco están presentes en la alineación titular. De esta manera el Arsenal, el vigente campeón de la Premier League, intentará conseguir el primer título de la temporada ante Manchester City.

La alineación de Arsenal contra Manchester City