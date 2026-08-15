El conjunto escarlata saldrá a la cancha sin sus dos principales armas ofensivas. El motivo de sus ausencias.

El mundialista Estadio Azteca reabrirá sus puertas este sábado para una cita imperdible: Atlante y Toluca, cara a cara en busca de tres puntos claves para la tabla. El recién ascendido y uno de los últimos campeones se enfrentan luego de mcuho tiempo, en uno de los mejores enfrentamientos de la jornada 4 del Apertura 2026.

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En la previa del duelo de esta tarde en la capital, se confirmaron las formaciones de ambos equipos con dos ausencias importantes. Paulinho y Alexis Vega no sumarán minutos hoy ante el Atlante, ni como titulares ni ingresando en el complemento. Ambos quedaron fuera de la convocatoria y no firmarán planilla para el juego.

En el caso de Paulinho, el cuerpo técnico lo probó en la semana durante la preparación del juego y no lo notó aún óptimo físicamente como para regresar de su lesión. El portugués todavía no ha jugado ningún partido en lo que va del segundo semestre y sumará otro encuentro más fuera del primer equipo de Toluca ante Atlante.

En el caso de Alexis Vega, su situación es distinta ya que no presenta problema físico alguno. Tras las lesiones que lo azotaron a fines del año pasado e inicios de este, viene jugando seguido y ahora tendrá descanso en la dosificación de minutos. Por esa razón, esta tarde observará el compromiso de Liga MX desde las gradas del estadio.

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Vega y Paulinho verán el juego desde fuera [Foto: Imago]

Como si fuera poco, además de las bajas de Paulinho y Alexis Vega, tampoco están en la lista Nico Castro y Gacelo López, otras dos piezas clave del recambio ofensivo. En adición, Helinho comenzará el juego en la banca de suplentes y tampoco será alternativa esta vez para iniciar el desafío de la 4° jornada en el Coloso de Santa Úrsula.

Con las ausencias de Alexis Vega y Paulinho, la alineación confirmada de Toluca para visitar al Atlante en la continuidad del Apertura 2026 de la Liga MX será la siguiente: Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López, Brian García; Franco Romero, Érick Gutiérrez; Jesús Angulo, Federico Viñas y Jorge Díaz Price.