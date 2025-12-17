Es tendencia:
El inesperado voto de Gianluigi Donnarumma en los The Best 2025 que intrigó a todo México

El actual portero del Manchester City tuvo un extraño voto a favor de México en el The Best 2025.

Por Marilyn Rebollo

Gianluigi Donnarumma votó por Javier Aguirre
© Getty ImagesGianluigi Donnarumma votó por Javier Aguirre

Este martes se llevó a cabo el evento de premiación del The Best 2025, donde el portero italiano del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, se llevó el reconocimiento en la categoría del mejor arquero. Sin embargo, aunque esto ya es una noticia, lo que llamó más la atención fue que en la emisión de sus votos contempló a un mexicano.

El mérito del guardameta ha sido especialmente por lo logrado en el París Saint Germain, por lo que recibió tal distinción. Sin embargo, entre los nominados en estos premios hubo uno que incluso sorprendió a los mexicanos, puesto que competía con grandes elementos y uno de ellos, de hecho, fue entrenador de este portero.

¿Por qué mexicano votó Donnarumma?

En la categoría para elegir al mejor DT del año estaba Javier Aguirre, a muchos sorprendió porque peleaba ese premio con estrategas como Luis Enrique, que ganó lo que pudo con el PSG. Y justo para calificar se podían dar de 1 a 5 puntos por jugador para puntuar de esa manera al que debía conseguir el reconocimiento.

Fue ahí que en la revelación de los votos se puede ver cómo con tres puntos, Donnarumma votó a el “Vasco” como mejor DT. Esto fue algo muy inesperado, ya que no han tenido la oportunidad de enfrentarse dentro de las selecciones o con los equipos en los que ha estado en Europa, por lo que llamó la atención ese polémico voto.

Cabe mencionar que esto se esperaba justamente de elementos que lo tienen como estándar, por ejemplo, Edson Álvarez lo mantuvo a él con cinco puntos, puesto que convive con el estratega en la Selección Mexicana, pero en el caso de Donnarumma la relación no es así de cercana y aún así le proporcionó una buena puntuación.

En síntesis

  • El portero italiano Gianluigi Donnarumma ganó el premio The Best 2025 al mejor arquero del año.
  • Donnarumma sorprendió al otorgar 3 puntos en sus votos a Javier “Vasco” Aguirre en la categoría de mejor DT.
  • El voto resultó inesperado debido a que no han coincidido en clubes o selecciones, a diferencia de Edson Álvarez, quien dio 5 puntos a Aguirre.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
