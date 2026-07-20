El argentino que hizo gran parte de su carrera en el futbol mexicano, entró en la polémica tras sus fuertes declaraciones contra los mexicanos.

Antes de la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, que terminó con victoria 1-0 a favor de los europeos, el que encendió la polémica fue nada más ni nada menos que Ricardo La Volpe. El entrenador argentino, que hizo gran parte de su carrera en México y que también estuvo en varios canales deportivos del país, generó debate con sus declaraciones.

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El mismo fue consultado sobre quién iba a ganar el partido entre España y su país, pero la pregunta no le gustó nada. La Volpe no dudó en responder y dejó una frase que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados de ambos países antes del duelo por el título mundial.

Ricardo La Volpe encendió la polémica al declarar: “Los únicos que se venden son ustedes, los mexicanos”, luego de ser cuestionado sobre quién ganaría la final entre España y Argentina. Sus palabras generaron repercusión por la forma en la que respondió ante la consulta.

🚨⚽ La Volpe encendió la polémica al declarar: “Los únicos que se venden son ustedes, los mexicanos”, tras ser cuestionado sobre quién ganaría la final.



¿Se pasó o fue sacado de contexto? 👀



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La declaración del entrenador argentino no fue bien recibida por muchos aficionados mexicanos, ya que consideran que existe una relación especial por todo el tiempo que trabajó en el país. La Volpe tuvo una larga trayectoria en México, donde dirigió clubes, fue entrenador de la Selección y se convirtió en una figura reconocida del fútbol nacional.

La Volpe se disculpó en redes

“Quiero aclarar un comentario que ha circulado en redes. La respuesta fue en un contexto de una conversación informal en la que me preguntaron a qué selección apoyaba. Mi respuesta fue simple: soy argentino y, naturalmente, apoyo a Argentina”, expresó en primer lugar.

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“En ningún momento fue mi intención faltar al respeto a México ni a su gente. A lo largo de mi carrera siempre he agradecido el cariño y las oportunidades que este país me ha dado”, aseguró el exfutbolista.

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