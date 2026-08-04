México vs Panamá: Semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Este martes se definió al rival de la Selección Mexicana Sub 23, quienes ya habían conseguido su lugar en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Panamá será el equipo con el que tendrán que pelear para conseguir el boleto a la Gran Final donde estarán en juego las medallas de oro y de plata, por lo que buscan vencer.

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El equipo nacional logró vencer a Guatemala en el partido del día lunes con un marcador de 4-1 a favor de la escuadra tricolor. Las anotaciones vinieron después de que la escuadra rival se les pusiera enfrente en el marcador, por lo que ahí llegó la lluvia de goles por parte de Tahiel Jiménez quien logró un triplete, y la anotación única de Rogelio González.

En menos de 60 minutos el equipo de Eduardo Arce logró imponerse en el marcador de esa manera y lograr su pase a la siguiente ronda. Ahora tendrá que medirse ante Panamá, quienes llegan con un par de victorias en la fase de grupos ante Costa Rica y Cuba, pero una derrota ante Colombia en su debut, por lo que son un rival fuerte.

¿Cuándo y a qué hora es el México vs Panamá?

Este enfrentamiento de México vs Panamá en la semifinal se disputará este miércoles 5 de agosto a las 14:00 horas del centro de México en el Estadio Moca 85 en República Dominicana. Este duelo es decisivo, en caso de que la escuadra empate tendrá que irse a los tiempos extra y definir ahí o en tanda de penales su pase a la Final.

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¿Dónde ver la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

El encuentro será transmitido a través de los canales oficiales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, es decir, por Imagen Televisión para TV abierta, Fox Sports en televisión por cable y streaming, en AYM Sports y en Azteca Networks, siendo estas las opciones en México para poder seguir este enfrentamiento.

En síntesis