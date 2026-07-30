Este jueves la Selección Mexicana disputó dos partidos importantes en sus diferentes categorías. Por un lado la Sub 23 tuvo su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un resultado de 1-0 ante Venezuela, obteniendo así sus primeros tres puntos en el Grupo A con la anotación de Joaquín Moxica.

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Y del otro lado México Sub 20 quienes disputaban su tercer duelo de la fase de grupos del Premundial de la Concacaf, golearon 4-0 a Guatemala para sellar su pase a los Cuartos de Final de la competencia de manera invicta. Las anotaciones corrieron a cargo de Diego Ramírez, Hugo Camberos, Luis Gamboa y Nelson Cedillo.

¿Qué sigue para ambas selecciones mexicanas?

De esta manera el cuadro que está en Santo Domingo, República Dominicana tendrá que enfrentar su segundo partido ante los locales el próximo sábado 1 de agosto a las 17:00 horas del centro de México. Mientras que su tercer duelo será frente a Guatemala el lunes 3 de agosto a las 14:00 horas del centro de México en el Estadio El Cibao.

En el caso del equipo que disputa su competencia en Puebla, aún no tiene rival, ya que éste se definirá cuando terminen los duelos de los tres grupos. Los dos primeros de cada uno y los dos mejores terceros avanzan. De ahí, se ordenará a los 8 clasificados dependiendo del desempeño que tuvieron en la ronda de la fase de grupos.

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Así, en caso de que México pudiera ser el líder tendría que enfrentarse al octavo lugar, de ahí sería el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Si se mantiene como el número 1 el enfrentamiento sería el próximo martes 4 de agosto; si es segundo el miércoles y en ambas ocasiones a las 20:00 horas del centro de México.

En síntesis