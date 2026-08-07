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¿Por qué se retrasó el partido de México vs. Canadá por la semifinal del Campeonato Sub-20 2026?

El encuentro para definir al segundo finalista del certamen debía comenzar a las 20:00 hs (centro de México), pero Concacaf informó que comenzará más tarde.

México recibe a Canadá por las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf
© Getty ImagesMéxico recibe a Canadá por las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf

El partido de semifinales del Campeonato Sub-20 2026 de la Concacaf entre México y Canadá está retrasado. El silbatazo inicial estaba programado para las 20:00 hs (CDMX) en el Estadio Banorte, pero la organización informó que comenzará más tarde.

“El inicio de la semifinal del Campeonato Concacaf Sub-20 Masculino entre Canadá y México se ha retrasado debido a condiciones climáticas adversas”, publicó la cuenta oficial de la Concacaf. Minutos después, la cuenta oficial de la selección mexicana reposteo esta publicación y agregó: “Nuestro partido está demorado por tormenta eléctrica”.

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La información que publicó @Concacaf en X

La información que publicó @Concacaf en X

Nuevo horario confirmado del partido entre México y Canadá

El partido correspondiente a las semifinales comenzará a las 21:00 hs (centro de México). Este nuevo horario fue confirmado por parte de la propia Concacaf minutos después del anuncio del retraso.

Cabe mencionar que ambos seleccionados llegan a este encuentro sabiendo quién será su hipotético rival en la final. Y es que Estados Unidos superó por 2-0 a Costa Rica este mismo viernes y obtuvo su boleto para la instancia final del torneo.

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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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