Se terminó la Jornada 34 de la temporada 2025-26 de LaLiga. Y aunque muchas miradas están puestas en lo que será la definición del título entre Barcelona y Real Madrid, el próximo domingo en el Camp Nou, no deja de ser atrapante el desarrollo de la parte más baja de la tabla de posiciones del futbol español.
Sevilla era un fiel candidato a terminar la fecha dentro de la zona del descenso, pero Alexis Sánchez se vistió de héroe. El partido contra Real Sociedad en el Ramón Sánchez Pizjuán estaba empatado 0-0 hasta que el entrenador Luis García confío en el chileno. El delantero fue habilitado por Neal Maupay y convirtió el único gol del juego para darle tres puntos vitales al club del sur del país.
Así quedó la lucha por el descenso en LaLiga de España
|POS.
|EQUIPO
|PTS
|PJ
|GF
|GC
|DIF
|12
|Valencia
|39
|34
|37
|50
|-13
|13
|Espanyol
|39
|34
|37
|51
|-14
|14
|Elche
|38
|34
|45
|53
|-8
|15
|Mallorca
|38
|34
|42
|51
|-9
|16
|Girona
|38
|34
|36
|51
|-15
|17
|Sevilla
|37
|34
|41
|55
|-14
|18
|Alavés
|36
|34
|40
|53
|-13
|19
|Levante
|33
|34
|38
|55
|-17
|20
|Real Oviedo
|28
|34
|26
|54
|-28
Aunque todavía cuenta con chances matemáticas, Real Oviedo está sumamente comprometido: el equipo de Asturias necesita un milagro para no regresar a LaLiga 2 en la temporada 2026-27. A falta de cuatro jornada, y 12 puntos en disputa, Levante, Sevilla, Alavés, Girona, Mallorca, Elche, Espanyol y Valencia pelearán por no caer en los otros dos lugares de descenso directo.
¿Qué partidos le quedan a Sevilla?
Hormiga González ignora a Barcelona y Real Madrid: declara fidelidad al Atlético Madrid del Cholo Simeone
|JORNADA
|DÍA
|RIVAL
|CONDICIÓN
|ESTADIO
|35
|9/5
|Espanyol
|Local
|Ramón Sánchez Pizjuán
|36
|13/5
|Villarreal
|Visitante
|Estadio de la Cerámica
|37
|17/5
|Real Madrid
|Local
|Ramón Sánchez Pizjuán
|38
|24/5
|Celta de Vigo
|Visitante
|Estadio Abanca-Balaídos
En síntesis
- Alexis Sánchez anotó el gol del triunfo del Sevilla ante la Real Sociedad.
- El Sevilla suma 37 puntos tras 34 jornadas y ocupa la posición 17.
- El Real Oviedo se mantiene último con 28 puntos a falta de cuatro jornadas.