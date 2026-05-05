Real Madrid está a punto de terminar su segunda temporada consecutiva sin poder ganar ni un título. Y la falta de coronaciones ha generado distintos problemas en la institución, especialmente entre los jugadores, el vestidor y el cuerpo técnico.

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Kylian Mbappé es uno de los principales apuntados en relación a la tensión que existiría actualmente en el vestidor. Los periodistas Guillermo Rai y Mario Cortegana revelaron este martes dos episodios: un enojo con un asistente del cuerpo técnico y otro por un viaje a Italia al lesionarse.

¿Qué pasó con Kylian Mbappé?

Según lo detallado por ambos periodistas en The Athletic, Kylian Mbappé se enojó y hasta llegó a insultar a un auxiliar de Álvaro Arbeloa en un entrenamiento, cuando el asistente le cobró fuera de juego a Kylian Mbappé en un ejercicio.

Este hecho habría sucedido antes del juego de Real Madrid ante Betis del pasado 24 de abril, día en el que el francés se lesionó. Diferentes integrantes del staff del club y representantes de jugadores criticaron a Kylian Mbappé y también a la institución por no actuar de otra manera ante el comportamiento del galo, según The Athletic.

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Kylian Mbappé sufrió una lesión en el músculo semitendinoso ante Betis (Getty Images)

Además del incidente relatado, Kylian Mbappé ha sido cuestionado internamente por un viaje a Italia con su pareja, Ester Expósito, mientras el futbolista está lesionado y Real Madrid sigue compitiendo en un clima de crisis. Álvaro Arbeloa no estaría contento por cómo se viene manejando el club con la recuperación del francés.

El comunicado de la representación de Kylian Mbappé

Luego de relatar estos episodios, The Athletic compartió un comunicado de la representación de Kylian Mbappé: “Parte de las críticas se basan en una interpretación exagerada de aspectos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, y no reflejan la realidad del compromiso y el trabajo diario de Kylian con el equipo“.

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Aunque en Real Madrid no pierden la esperanza, lo más probable es que Kylian Mbappé no pueda estar el próximo domingo en el Clásico frente al Barcelona, en un partido en el que el conjunto culé podría ser campeón de LaLiga si gana o empata en el Estadio Santiago Bernabéu.

En síntesis