Nadie pone en duda que Cristiano Ronado se sienta en la mesa de los mejores jugadores de todos los tiempos. CR7 es nada más y nada menos que el máximo goleador histórico de este deporte y posee récords que difícilmente sean batidos. No obstante, hay quienes lo ponen por debajo de otras estrellas.

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El último en hacerlo fue Luiz Felipe Scolari, experimentado entrenador brasileño que dirigió al atacante luso en la Selección de Portugal. Felipão no ocultó su admiración por Cristiano Ronaldo y cree que su éxito es mucho más meritorio por considerar que no posee el mismo talento nato de cracks como Lionel Messi o Ronaldinho.

En declaraciones recogidas por DSports, Scolari manifestó sobre CR7: “Nunca fue un crack como Messi o Ronaldinho, se convirtió en uno. Jugadores como Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo y Maradona ya saben dónde estará el balón; Cristiano no. Era un jugador que buscaba oportunidades para convertirse en un crack”.

Cristiano Ronaldo y Luiz Felipe Scolari en un entrenamiento de Portugal en 2008 (Getty Images)

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En la misma línea, el estratega de 77 años completó: “Ahora, a los 41 años, se dirige a otro Mundial gracias a su persistencia, determinación y dedicación. Tiene un corazón maravilloso”.

Lo que plantea Scolari es un debate que se viene dando entre los aficionados desde hace años. Mientras que Messi hace cosas que parecen imposibles para muchos jugadores profesionales, Ronaldo se dedicó a trabajar al 200% para llevar sus virtudes al máximo nivel y de esa manera no solo pudo competir a la par de Leo, sino que hasta lo superó en más de una oportunidad.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la gala del Balón de Oro 2015 (Getty Images)

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Tanto Messi como Cristiano compitieron entre sí por premios individuales (y colectivos) durante años y ofrecieron una de las mejores rivalidades deportivas de la historia. Ahora, ambos van por su última Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Cristiano marcó un antes y un después en la Selección de Portugal

Antes de Cristiano Ronaldo, la Selección de Portugal no había ganando ningún título. De hecho, estuvo cerca de hacerlo con un joven CR7 en la Eurocopa 2004 bajo la dirección técnica del propio Luiz Felipe Scolari.

No obstante, cayeron en la final contra Grecia y tuvieron que pasar 12 años para que Portugal consiguiera su primer título: la Eurocopa 2016 con CR7 como figura. No conforme con ello, Ronaldo guió a su país a obtener dos UEFA Nations Leagues para un total de tres trofeos.

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En síntesis