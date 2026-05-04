La resolución de la alineación indebida del Club América

Este domingo una de las polémicas que incendió las redes sociales fue que el Club América habría incurrido en una supuesta alineación indebida, después de que su jugador Miguel Vázquez habría salido e ingresado al campo ya que se había realizado el cambio, pero que debido a una conmoción se detuvo todo para darle salida a Sebastián Cáceres.

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Esto fue muy criticado, tanto que el conjunto de Pumas se proclamó este lunes ante la Comisión Disciplinaria para pedir que se investigue este caso y así el conjunto universitario de Efraín Juárez pudiera obtener el triunfo sobre la mesa en los Cuartos de Final de ida en el Estadio Azteca, pero no salió como se esperaba.

¿Procede la alineación indebida?

Hace unos momentos mediante un comunicado se dio a conocer que el conjunto azulcrema no habría incurrido en ningún tema de alineación indebida, esto, tomando en cuenta lo que dejó en su informe Enrique Santander, por lo que tras las revisiones no ven justificable este tema, aunque no quedaría impune para los del Nido.

“La referida omisión (del proceso de sustituciones) no corresponde a los supuestos normativos de alineación indebida previstos en el Artículo 26 del Reglamento de Competencia de la Liga BBVA MX, ni en el Artículo 52 en el Reglamento de Sanciones, los cuales establecen de manera expresa y limitativa las causales para su configuración…”

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El castigo para el América

Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 51 del Reglamento de Sanciones, América será acreedor de una multa por no respetar el número de oportunidades de sustituciones previstas. Es por ello que termina su comunicado con este castigo para el conjunto azulcrema y responsabiliza al cuerpo arbitral de dicha cuestión.

En síntesis