En plena liguilla despiden a otro DT

Apenas se han jugado las idas de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en laLiga MX, por lo que aún faltan duelos por disputarse para conocer a los Semifinalistas. Sin embargo, entre toda esta fiesta que es la Liguilla, un conjunto decidió decirle adiós a su director técnico, por lo que se convierte en el próximo que abandona su puesto.

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Se despide de la Liga MX

De acuerdo con la información confirmada de César Luis Merlo, es Albert Espigares quien deja su cargo como estratega del Puebla. Entre los temas de una posible venta del equipo, se ha tomado la decisión de que el español ya no continúe más dentro de la institución para el Apertura 2026, por lo que es el segundo despedido en estas dos semanas.

Su posible reemplazo

El primero fue Nicolás Larcamón, quien en su pasado también dirigió a Puebla, cabe mencionar que podría ser de nuevo una opción para esta plantilla, ya que es el único que ha sido capaz de llevarlos en estos últimos años a una Liguilla, por lo que no sería nada descabellada la posibilidad, tal vez por ello se tomó esta decisión.

Y es que la misma fuente dejó ver que ya se está en la búsqueda de un sucesor, siendo Larcamón una posibilidad real, incluso dirigió a Cruz Azul jugando en el Estadio Cuauhtémoc. De esta manera, se espera que en los próximos días, el plantel dé a conocer al sucesor de Espigares, con la idea de que esté al tope al inicio del torneo.

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La posibilidad de que ya lo tengan en la mira es real, sobre todo porque Albert comenzó muy bien con el equipo, pudo mantenerles el marcador a grandes plantillas trabajando con varios elementos que llegaron como préstamo y no con una plantilla top, por lo que los resultados no habrían sido en realidad la razón de su salida.

En síntesis