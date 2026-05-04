El Clásico Capitalino de este domingo fue para el infarto en todo sentido. Además de la cantidad de goles, seis en total y tres por cada equipo, el partido entre América y Pumas todavía se está jugando pero en los escritorios debido a una polémica generada.

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La situación se enmarca por una posible alineación indebida del América. En el minuto 62, André Jardine decide un triple cambio en el que en un principio el futbolista Miguel Vázquez salió del campo, pero el auxiliar Paulo Víctor empuja al jugador para que vuelva al terreno de juego.

Esta decisión del asistente de André Jardine fue porque Sebastián Cáceres tuvo que salir del campo por conmoción, debido a una acción que se produjo segundos antes del triple cambio, lo que trastocó los planes del cuerpo técnico y decidieron que Miguel Vázquez se quede en el campo. Pero Pumas se queja porque Miguel Vázquez ya había salido del terreno y no solo volvió a ingresar sino que jugó los 90 minutos, lo que contrastaría con la alineación indebida.

¿Qué indica la cédula arbitral?

La directiva de Pumas tiene en mente presentar una queja oficial a la Comisión Disciplinaria este lunes. Sin embargo, según la cédula del árbitro Luis Enrique Santander, el cambio de Miguel Vázquez no se produjo oficialmente. Estas son las cinco modificaciones que registró el silbante:

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Ramón Juárez por Cristian Borja (minuto 45+3)

Thiago Espinoza por Sebastián Cáceres (minuto 62 por conmoción)

Raphael Veiga por Alexis Gutiérrez (minuto 62)

Henry Martín por Patricio Salas (minuto 62)

Lima por Érick Sánchez (minuto 78)

La cédula arbitral en el Clásico Capitalino (Liga MX)

Entonces, más allá de la presentación que hará Pumas, América puede defenderse con que el árbitro no registró oficialmente la salida de Miguel Vázquez y por lo tanto no habría alineación indebida, aunque en las imágenes del partido se ve claramente que el defensa sale del terreno de juego.

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De esta manera, todo dependerá de la investigación de la Comisión Disciplinaria para saber qué medida se tomará de este asunto. La resolución será clave para saber si el juego al final termina 3-3 o si la Liga MX le da la razón a Pumas y los Felinos ganan 3-0.

En síntesis