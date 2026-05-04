No caben dudas de Armando González, jugador de 23 años de Chivas, es toda una realidad y goza de un impresionante presente en su equipo que ilusiona a los aficionados del equipo y del Tri de cara al Mundial 2026. En diálogo con Sport, el futbolista sorprendió con algunas respuestas.

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El futbolista reveló que su equipo en España no es ni Barcelona ni Real Madrid: “Va a sorprender, pero soy del Atlético de Madrid. Mi padre pasó un tiempo en Madrid y nos traía cosas del Atlético a mi hermano y a mí, y me gustó mucho. Además, me gusta el estilo del Cholo Simeone: la entrega, la lucha, no rendirse nunca, ir partido a partido”.

Luego, también habló de Chivas y su participación en la Liguilla: “No puedo participar por la selección. Pero sí, nosotros desde un principio ya sabíamos que algunos no podíamos participar. Todos estaban listos para el momento que les tocara jugar, hacer lo mejor posible“.

Armando González es la gran esperanza de Chivas. [Foto: Getty Images]

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Y agregó con convencimiento: “No tengo ninguna duda, yo creo fielmente en mis compañeros, porque veo cómo entrenan, cómo se preparan. Nos preparamos de la mejor manera, entonces no tengo ninguna duda de que lo van a hacer espectacular”.

Por último, también habló sobre si México es candidato en el Mundial 2026: “Sí, claro. Siendo locales, ganas un apoyo y una fuerza mucho mayor, y tener a todos nuestros compatriotas en los estadios con nosotros nos va a dar un plus, un extra de motivación y también de responsabilidad”.

¿Cuándo juega Chivas ante Tigres UANL por la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El compromiso de Vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla del torneo de la Primera División de México entre Chivas y Tigres UANL será el próximo sábado 9 de mayo desde las 19:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

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En síntesis