Manchester City y Liverpool protagonizarán este domingo el encuentro más esperado de la temporada 2025/26 de la Premier League: ‘Citizens’ y ‘Reds’ reeditarán el cruce con más emociones de los últimos años de la Primera División de Inglaterra, en un duelo de animadores que luchan por escalar en los puestos más altos y recortarle distancia al líder.

En el caso del equipo de Pep Guardiola, el conjunto de Manchester llega a este partido ubicado en el 3° lugar de la tabla de posiciones, con 19 unidades, producto de seis triunfos, un empate y tres caídas. En su última presentación, vencieron por 3-1 a Bournemouth en casa, con goles de Haaland (x2) y O’Reilly.

Por el lado de los dirigidos por Arne Slot, el elenco de Anfield arriba a este encuentro colocado en la 7° ubicación del campeonato, con 18 puntos, tras haber cosechado seis victorias y cuatro derrotas. En su pasada actuación, derrotaron por 2-0 a Aston Villa como locales, con las anotaciones de Salah y Gravenberch.

Si Manchester City gana esta mañana, terminará la fecha como único escolta del puntero Arsenal, que observa a todos desde arriba con 26 unidades. Si Liverpool se impone este domingo, subirá seis posiciones yquedaría como único perseguidor de los ‘Gunners’. Por esto, la relevancia ‘extra’ del juego que nos espera en Gran Bretaña.

El Etihad Stadium, anfitrión del Manchester City-Liverpool [Foto: Getty]

El compromiso entre Manchester City y Liverpool se llevará a cabo HOY domingo 9 de noviembre, con sede en el Etihad Stadium (casa del equipo sky-blue), a partir de las 08.30 horas del Centro de México -16.30 hora local del Reino unido-, por la jornada 11 de la temporada 2025-26 de la Premier League de Inglaterra.

El cruce entre los liderados por Pep Guardiola y Arne Slot contará con la transmisión en vivo y en directo para todo el territorio mexicano de las pantallas de TNT, TNT Sports y HBO Max. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip con todas las acciones destacadas del encuentro entre Manchester City y Liverpool.