Por la Jornada 12 de la Premier League 2015-26, Newcastle y Manchester City se miden este sábado 22 de noviembre desde las 11:30 horas (Ciudad de México) en el St James’ Park de la ciudad de Newcastle. Con presentes dispares, ambos equipos van por la victoria.

El equipo a cargo de Eddie Howe viene de cosechar una dura derrota en condición de visitante tras caer por 3-1 ante Brentford. Con solo 12 unidades, los Magpies marchan 15° en la tabla de posiciones, muy cerca de los puestos de descenso.

Del lado del equipo dirigido por Pep Guardiola, arriban luego de obtener un triunfazo en casa tras golear 3-0 a Liverpool, uno de sus máximos rivales en la carrera por conquistar el torneo. Con 22 puntos, son terceros en la tabla, a cuatro del líder Arsenal.

La posible alineación de Newcastle vs. Manchester City

Nick Pope.

Kieran Trippier

Malick Thiaw

Sven Botman

Lewis Hall.

Bruno Guimarães

Sandro Tonali

Joelinton

Jacob Murphy

Nick Woltemade

Harvey Barnes.

DT: Eddie Howe

La posible alineación de Manchester City vs. Newcastle

Gianluigi Donnarumma.

Matheus Nunes

Ruben Dias

Josko Gvardiol

Nico O’Reilly

Bernardo Silva

Nico González.

Rayan Cherki

Phil Foden

Jeremy Doku

Erling Haaland

DT: Pep Guardiola