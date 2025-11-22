Es tendencia:
Las alineaciones de Newcastle vs. Manchester City por la Jornada 12 de la Premier League 2025-26

Los Magpies y los Citizens se enfrentarán por una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra tras la Fecha FIFA.

Por Agustín Zabaleta

Newcastle y Manchester City se enfrentarán por una nueva jornada de la Premier League
© Getty ImagesNewcastle y Manchester City se enfrentarán por una nueva jornada de la Premier League

Por la Jornada 12 de la Premier League 2015-26Newcastle Manchester City se miden este sábado 22 de noviembre desde las 11:30 horas (Ciudad de México) en el St James’ Park de la ciudad de Newcastle. Con presentes dispares, ambos equipos van por la victoria.

El equipo a cargo de Eddie Howe viene de cosechar una dura derrota en condición de visitante tras caer por 3-1 ante Brentford. Con solo 12 unidades, los Magpies marchan 15° en la tabla de posiciones, muy cerca de los puestos de descenso.

Del lado del equipo dirigido por Pep Guardiola, arriban luego de obtener un triunfazo en casa tras golear 3-0 a Liverpool, uno de sus máximos rivales en la carrera por conquistar el torneo. Con 22 puntos, son terceros en la tabla, a cuatro del líder Arsenal.

La posible alineación de Newcastle vs. Manchester City

  • Nick Pope.
  • Kieran Trippier
  • Malick Thiaw
  • Sven Botman
  • Lewis Hall.
  • Bruno Guimarães
  • Sandro Tonali
  • Joelinton
  • Jacob Murphy
  • Nick Woltemade
  • Harvey Barnes.
  • DT: Eddie Howe
La posible alineación de Manchester City vs. Newcastle

  • Gianluigi Donnarumma.
  • Matheus Nunes
  • Ruben Dias
  • Josko Gvardiol
  • Nico O’Reilly
  • Bernardo Silva
  • Nico González.
  • Rayan Cherki
  • Phil Foden
  • Jeremy Doku
  • Erling Haaland
  • DT: Pep Guardiola
ver también

Así quedó la tabla de goleo de la UEFA Champions League 2025/26 tras el tanto de Erling Haaland ante Borussia Dortmund

