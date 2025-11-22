Por la Jornada 12 de la Premier League 2015-26, Newcastle y Manchester City se miden este sábado 22 de noviembre desde las 11:30 horas (Ciudad de México) en el St James’ Park de la ciudad de Newcastle. Con presentes dispares, ambos equipos van por la victoria.
El equipo a cargo de Eddie Howe viene de cosechar una dura derrota en condición de visitante tras caer por 3-1 ante Brentford. Con solo 12 unidades, los Magpies marchan 15° en la tabla de posiciones, muy cerca de los puestos de descenso.
Del lado del equipo dirigido por Pep Guardiola, arriban luego de obtener un triunfazo en casa tras golear 3-0 a Liverpool, uno de sus máximos rivales en la carrera por conquistar el torneo. Con 22 puntos, son terceros en la tabla, a cuatro del líder Arsenal.
La posible alineación de Newcastle vs. Manchester City
- Nick Pope.
- Kieran Trippier
- Malick Thiaw
- Sven Botman
- Lewis Hall.
- Bruno Guimarães
- Sandro Tonali
- Joelinton
- Jacob Murphy
- Nick Woltemade
- Harvey Barnes.
- DT: Eddie Howe
La posible alineación de Manchester City vs. Newcastle
- Gianluigi Donnarumma.
- Matheus Nunes
- Ruben Dias
- Josko Gvardiol
- Nico O’Reilly
- Bernardo Silva
- Nico González.
- Rayan Cherki
- Phil Foden
- Jeremy Doku
- Erling Haaland
- DT: Pep Guardiola
