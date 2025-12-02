Manchester City tuvo que trabajar mucho más de la cuenta para llevarse una alegría de Craven Cottage, y no terminó a venciendo a Fulham por ¡5-4! El conjunto sky-blue ganaba cómodo el partido por varios goles, pero se confió y por poco no se lo terminaron empatando sobre la hora. Así, puso al rojo vivo la pelea en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

En una jornada donde no le faltó eficacia, Phil Foden (x2), Erling Haaland, Tijjani Reijnders, Erling Haaland y Sander Berge -en contra- marcaron para los ‘Citizens’. Por su parte, Emile Smith-Rowe, Alex Iwobi y Samu Chukwueze (x2) convirtieron para el dueño de casa, que tuvo a Raúl Jiménez entre sus titulares. Desafortunadamente, al mexicano no le tocó anotar contra uno de los candidatos.

Gracias a este resultado, los dirigidos por Pep Guardiola alcanzaron las seis victorias en los últimos ocho partidos: 3-1 vs. Swansea, 3-1 vs. Bournemouth, 4-1 vs. Borussia Dortmund, 3-0 vs. Liverpool, 3-0 vs. Leeds y ahora 5-4 vs. Fulham. En el medio, habían sufrido dos golpes, con derrota por 2-1 ante Newcastle de visitante y derrota por 2-0 ante Leverkusen de local.

Erling Haaland sigue siendo letal en Premier League [Foto: Getty]

¿Cómo quedó Manchester City en la tabla de la Premier League 2025-26?

Con su ajustada victoria de este martes, Manchester City se consolidó como único escolta del líder Arsenal en la Premier League. El equipo del entrenador español llegó a la línea de los 28 puntos, producto de nueve triunfos, un empate y cuatro derrotas. Con esta cosecha, quedaron a dos puntos de la cima, aunque a los ‘Gunners’ (30 unidades) les falta jugar su partido de mañana ante Brentford en Londres.

Por su parte, el Fulham de Raúl Jiménez quedó relegado a la 15° posición de la tabla del torneo, con apenas 17 unidades, a tres puestos de distancia de la zona de descenso. Los de Craven Cottage suman siete caídas en catorcen encuentros y lo han pagado caro. Tanto en la parte alta como baja de la sumatoria, la pelea está que arde y llegará al invierno muy disputado.

La tabla de posiciones EN VIVO de la Premier League 2025-26:

El récord que alcanzó Erling Haaland en Premier League:

En la victoria de Manchester City ante Fulham, el noruego Erling Haaland logró una marca personal endividiable a su corta edad. Llegó a ¡100 goles! en Premier League, y sólo necesió 111 encuentros para conseguirlo. Además, por supuesto que el centrodelantero ratificó su lugar privilegiado como el máximo anotador de esta temporada 2025-26, con 15 tantos.