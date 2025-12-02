Es tendencia:
¿Juega Raúl Jiménez? Las probables alineaciones de Fulham vs. Manchester City por la Jornada 14 de la Premier League 2025-26

Los Cottagers y los Citizens se enfrentarán por una nueva jornada entre semana de la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 14 de la temporada 2025-26 de la Premier LeagueFulham y Manchester City se miden este martes 2 de diciembre desde las 13:30 horas (Ciudad de México) en el Craven Cottage. Con realidades diferentes, ambos equipos van por la victoria.

El equipo a cargo de Marco Silva viene de cosechar una muy buena victoria por 2-1 en condición de visitante ante Tottenham por la Jornada 13. Con 17 unidades, la institución blanca logró un gran triunfo para escaparle a la zona de descenso.

Del lado del equipo dirigido por Pep Guardiola, arriban luego de obtener un triunfo en casa tras vencer 3-2 al Leeds, y no le pierde pisada al líder Arsenal. Con 25 puntos, está a 5 del liderato, por lo que está obligado a ganar si no quiere quedar lejos.

La posible alineación de Fulham vs. Manchester City

  • Bernd Leno
  • Kenny Tete
  • Joachim Andersen
  • Calvin Bassey
  • Ryan Sessegnon
  • Sander Berge
  • Joshua King
  • Alex Iwobi
  • Harry Wilson
  • Samuel Chukwueze
  • Raúl Jiménez
  • DT: Marco Silva
La posible alineación de Manchester City vs. Fulham

  • Gianluigi Donnarumma
  • Matheus Nunes
  • Rúben Dias
  • Joško Gvardiol
  • Nico O’Reilly
  • Bernardo Silva
  • Nico González
  • Tijjani Reijnders
  • Phil Foden
  • Jérémy Doku
  • Erling Haaland
  • DT: Pep Guardiola
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
