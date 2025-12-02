En el marco de la Jornada 14 de la temporada 2025-26 de la Premier League, Fulham y Manchester City se miden este martes 2 de diciembre desde las 13:30 horas (Ciudad de México) en el Craven Cottage. Con realidades diferentes, ambos equipos van por la victoria.

Publicidad

Publicidad

El equipo a cargo de Marco Silva viene de cosechar una muy buena victoria por 2-1 en condición de visitante ante Tottenham por la Jornada 13. Con 17 unidades, la institución blanca logró un gran triunfo para escaparle a la zona de descenso.

Del lado del equipo dirigido por Pep Guardiola, arriban luego de obtener un triunfo en casa tras vencer 3-2 al Leeds, y no le pierde pisada al líder Arsenal. Con 25 puntos, está a 5 del liderato, por lo que está obligado a ganar si no quiere quedar lejos.

La posible alineación de Fulham vs. Manchester City

Bernd Leno

Kenny Tete

Joachim Andersen

Calvin Bassey

Ryan Sessegnon

Sander Berge

Joshua King

Alex Iwobi

Harry Wilson

Samuel Chukwueze

Raúl Jiménez

DT: Marco Silva

Publicidad

Publicidad

La posible alineación de Manchester City vs. Fulham

Gianluigi Donnarumma

Matheus Nunes

Rúben Dias

Joško Gvardiol

Nico O’Reilly

Bernardo Silva

Nico González

Tijjani Reijnders

Phil Foden

Jérémy Doku

Erling Haaland

DT: Pep Guardiola