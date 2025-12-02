En el marco de la Jornada 14 de la temporada 2025-26 de la Premier League, Fulham y Manchester City se miden este martes 2 de diciembre desde las 13:30 horas (Ciudad de México) en el Craven Cottage. Con realidades diferentes, ambos equipos van por la victoria.
El equipo a cargo de Marco Silva viene de cosechar una muy buena victoria por 2-1 en condición de visitante ante Tottenham por la Jornada 13. Con 17 unidades, la institución blanca logró un gran triunfo para escaparle a la zona de descenso.
Del lado del equipo dirigido por Pep Guardiola, arriban luego de obtener un triunfo en casa tras vencer 3-2 al Leeds, y no le pierde pisada al líder Arsenal. Con 25 puntos, está a 5 del liderato, por lo que está obligado a ganar si no quiere quedar lejos.
La posible alineación de Fulham vs. Manchester City
- Bernd Leno
- Kenny Tete
- Joachim Andersen
- Calvin Bassey
- Ryan Sessegnon
- Sander Berge
- Joshua King
- Alex Iwobi
- Harry Wilson
- Samuel Chukwueze
- Raúl Jiménez
- DT: Marco Silva
La posible alineación de Manchester City vs. Fulham
- Gianluigi Donnarumma
- Matheus Nunes
- Rúben Dias
- Joško Gvardiol
- Nico O’Reilly
- Bernardo Silva
- Nico González
- Tijjani Reijnders
- Phil Foden
- Jérémy Doku
- Erling Haaland
- DT: Pep Guardiola
