Ganar la Copa del Mundo de la FIFA es uno de los objetivos más importantes para cualquier jugador de futbol. El Mundial es ese trofeo con el que todos sueñan y algunos futbolistas incluso llegaron a sacrificar su propio físico con tal de optar por la posibilidad de conseguirlo. Este fue el caso de Samuel Umtiti, defensa que se metió en las páginas doradas de la Selección de Francia en Rusia 2018.

El zaguero con pasado en Lyon y Barcelona está próximo a anunciar su retiro con apenas 31 años y a siete de haber sido una pieza clave de Francia para la obtención del Mundial. Umtiti era uno de los mejores en su puesto y pieza clave de ese equipo de Didier Deschamps, pero su carrera se vino a pique justamente por participar de esa Copa del Mundo: sufrió 18 lesiones después de levantar el título, se perdió 170 partidos desde entonces y no encuentra equipo.

Una de las lesiones que sufrió Samuel Umtiti en Lecce (GETTY IMAGES)

El periodista francés Fabrice Hawkins informó en las últimas horas que Umtiti se hizo presente en las instalaciones de Olympique Lyon, club en el que se formó, para grabar un video. Todo apunta a que esto podría tratarse del anuncio oficial de su retiro como profesional a pocos meses de cumplir los 32 años de edad.

Umtiti arriesgó su carrera para ganar el Mundial 2018 con Francia

Lo que le pasó a Samuel Umtiti después de ganar el Mundial de Rusia 2018 no fue casualidad. Durante ese torneo, ya sufría problemas crónicos en la rodilla izquierda, específicamente en el cartílago. Antes de la Copa del Mundo, los médicos del Barcelona le recomendaron pasar por el quirófano para corregir la lesión, pero él decidió posponer la cirugía porque quería disputar el Mundial, que era la gran oportunidad de su carrera.

El defensa optó por tratamientos conservadores: infiltraciones, fisioterapia y medicación para controlar el dolor, en lugar de operarse. Aun lesionado, jugó todos los partidos importantes, incluido el Francia vs. Bélgica en semifinales, donde marcó el gol de la victoria. Francia terminó siendo campeona del mundo, y Umtiti fue pieza clave en la defensa junto a Raphael Varane, pero a costas de su físico.

Samuel Umtiti con la Copa del Mundo de Rusia 2018 (GETTY IMAGES)

Su rodilla quedó muy resentida y en la temporada 2018-19, Umtiti apenas pudo jugar con el Barcelona porque el problema empeoró. Desde entonces nunca volvió a su mejor nivel, ya que el cartílago no se regeneró y perdió confianza física. Se fue cedido al Lecce y luego firmó libre en Lille, pero en ambas etapas lo acompañaron las lesiones, convirtiéndose en un dolor de cabeza para cualquier club que lo tenía en sus filas.