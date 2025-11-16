El entrenador de Nueva Zelanda predice cómo le irá a la Selección Colombia en el Mundial

Nueva Zelanda tuvo el reto más grande hasta ahora en su preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al enfrentar a la Selección Colombia. El entrenador Darren Bazeley se dio cuenta del nivel de la ‘Tricolor’ y no dudó en predecir como le irá en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Con un gol de Ben Old al minuto de 35 del segundo tiempo, Nueva Zelanda estuvo cerca de dar una de las grandes sorpresas de la fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, Johan Carbonero apareció con un gol a dos minutos del final del tiempo reglamentario, y le dio la victoria 2-1 a Colombia.

“Son un muy buen equipo y tienen muy buenos jugadores. James Rodríguez, ya sabes, fue uno de los mejores jugadores del mundo, sigue siendo un muy buen jugador y cuando recibe el balón es muy peligroso. Pienso que fue un muy buen partido. El gol tempranero nos desestabilizó un poco“, dijo el DT de Nueva Zelanda antes de hacer la predicción sobre la Selección Colombia en el Mundial.

El DT de Nueva Zelanda y una predicción sobre cómo le irá a Colombia en el Mundial

El DT de Nueva Zelanda habló de James y la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

Con la premisa que Colombia tiene un buen equipo, el técnico Darren Bazeley agregó que “para nosotros, mantenernos en el partido con tanta gente en un partido importante, empatar y estar 1-1 en el minuto 88, creo que probablemente querrán a algo más del equipo (Selección Colombia). Tienen buenos jugadores, son un buen equipo. Les irá bien en el Mundial. Tienen muy buenos jugadores, Luis Díaz, muchos buenos jugadores, jugadores que entraron al campo que son buenos jugadores”.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

Luego del partido contra Australia del martes 18 de noviembre a las 8:00 P.M. (hora colombiana), el siguiente evento importante de la Selección Colombia será el sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M.

