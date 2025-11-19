Más de 743 mil personas reaccionaron: Este es el grupo más difícil que le tocaría a Colombia en el Mundial

En el ambiente del fútbol ya se empieza a respirar la tensión del sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así que para empezar a calentar motores, uno de los periodistas más famosos del mundo reveló cuál sería el grupo más complicado de todos. La Selección Colombia estaría ahí.

Colombia clasificó en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, y a pesar de que duró seis partidos consecutivos sin ganar, el nivel que viene demostrando en las fechas FIFA la hacen un contendiente que muy pocas selecciones quisieran tener en su grupo.

Luego de empezar la preparación al Mundial 2026 con tres victorias (México, Nueva Zelanda y Australia) y un empate (Canadá), la Selección Colombia recibió la noticia que no hará parte del bombo uno del sorteo del Mundial porque no logró quedar entre las primeras nueve posiciones del Ranking FIFA. ¡Le podría tocar con un peso pesado de Europa!

Este sería el grupo de la ‘muerte’ del Mundial 2026 con la Selección Colombia

James jugará su tercer Mundial con Colombia. (Foto: Getty Images)

Alexis María Martín-Tamayo, más conocido en el mundo del fútbol como ‘MisterChip‘, publicó la confirmación definitiva de los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026 y reveló que el grupo más complicado posible sería el que conformarían España, Colombia, Noruega y Ghana. Tal fue el impacto de este hipotético ‘Grupo de la Muerte’ que más de 743 mil personas reaccionaron viendo la publicación en X.

Este sería el grupo de la muerte del Mundial 2026. (Foto: X / @2010MisterChip)

Confirmados: Estos son los bombos para el sorteo de la Copa del Mundo 2026

Cuando el calendario marque que es viernes 5 de diciembre y los relojes indiquen que son las 12:00 ET, se realizará el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con los siguientes bombos:

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, repesca Europa 1, repesca Europa 2, repesca Europa 3, repesca Europa 4, repesca Intercontinental 1 y repesca Intercontinental 2.

