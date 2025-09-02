Lamine Yamal ya se encuentra mentalizado de cara a una nueva presentación con la selección española. Luego de haber disputado sus primeros partidos oficiales con Barcelona en la temporada 2025-2026, la joya de 18 años afrontará las Eliminatorias UEFA con vistas al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 a partir de este jueves.

En la previa del duelo ante Bulgaria por la primera fecha del grupo E, el extremo derecho respondió a algunas de las críticas que recibió por sus conductas y estilo de vida fuera de la cancha, las cuales se hicieron oír tras la polémica fiesta en la que el jugador celebró su cumpleaños N° 18 en julio de este año y por el romance con la cantante argentina Nicki Nicole.

“Me he dado cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes inventado porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía. No me importa mucho. Tanto para lo bueno como para lo malo solo escucho a mi circulo, que es el que de verdad sabe lo que importa. Nunca escucharás que Lamine está triste o feliz por algo que diga otra persona. Sigo mi camino con mi mentalidad, que es lo que me ha llevado hasta aquí”, afirmó en declaraciones a TVE.

Lamine Yamal aseguró que se habla de su vida fuera de la cancha debido a la repercusión que genera su figura. (Getty Images)

Además, le agradeció a Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, por las declaraciones en las que manifestó que la prensa se debe centrar en lo que hace el jugador blaugrana dentro de la cancha.

“Estoy muy agradecido, ha sido de las personas que mejor me ha podido defender, con las palabras justas y exactas. De lo que más se habla de mí últimamente es de lo que hago fuera del campo, pero creo que al final de lo que se debe hablar es de lo que hago dentro. Si no fuera quien soy, no se hablaría. Si jugase en el Mataró, nadie diría nada de una fiesta con 18 años o de mi vida personal”, agregó.

Los partidos de la selección española en la fecha FIFA de septiembre

En cuanto a los futbolístico, vale destacar que la selección española visitará a Bulgaria este jueves 4 de septiembre a partir de las 12:45 horas (CDMX) en Sofía en su primer partido por el grupo E de las Eliminatorias UEFA. Luego, el domingo 7, viajará a la ciudad de Konya para medirse frente a Turquía en el mismo horario.