FIFA implementará una medida revolucionaria en el Mundial Sub-20 de Chile, el cual comenzará el próximo 27 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre. El organismo pondrá a prueba una versión simplificada del VAR denominada Football Video Support (FVS), el cual tiene como objetivo minimizar la pérdida de tiempo en las revisiones arbitrales y llegar con esta tecnología a países postergados.

El aspecto más destacable de esta iniciativa es que le permitirá a los entrenadores de cada equipo solicitar hasta dos revisiones por partido en las mismas circunstancias que ya actúa el VAR, a saber: goles, penales, tarjeta roja directa y confusión de identidad. Para ello se les entregará una tarjeta verde que deberán mostrarle al árbitro cuando deseen pedir un chequeo.

Al respecto, Pierluigi Collina, ex árbitro y actual presidente de la comisión de colegiados de FIFA, expresó: “Es fundamental que los árbitros tengan la oportunidad de participar en torneos con las estrellas del futuro y que podamos realizar más pruebas del FVS, que hasta la fecha ha sido todo un éxito”.

La tecnología Football Video Support (FVS) será probada en el Mundial Sub-20 como una versión simplificada del VAR. (Getty Images)

Cabe destacar que este mecanismo ya fue probado en otros torneos, como por ejemplo el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia y la Copa Juvenil Blue Stars. Al necesitar de menos personal que el VAR tradicional tendrá menor costo de implementación para que pueda ser utilizado en países que no pudieron instalar el sistema de video arbitraje tradicional por falta de recursos. También buscará evitar demoras extensas.

Calendario de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20

Por otro lado, la Selección Mexicana Sub-20 ya se encuentra en Chile con miras a su debut por el mundial de la categoría. En su primer partido se medirá nada menos que ante Brasil, contra el cual jugará el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas (CDMX) en el Estadio Nacional de Santiago.

Posteriormente, el equipo de Eduardo Arce se medirá ante España (miércoles 1/10 a las 14:00 horas) en el mismo recinto y cerrará su participación en el Grupo C frente a Marruecos (sábado 4/10 a las 14:00) en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. A octavos de final avanzarán los dos mejores de cada una de las seis zonas más los cuatro mejores terceros.