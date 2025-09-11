Este fin de mes dará inicio uno de los eventos deportivos más atractivos de la temporada 2025: el Mundial Sub-20, competición que reúne a las mejores selecciones juveniles del planeta y a su vez, a los máximos talentos y promesas del futuro a quien tendremos la posibilidad de ver de cerca antes de convertirse en las figuras del día de mañana.

¿Cuándo comienza el Mundial Sub-20 2025?

El certamen organizado por la FIFA se llevará a cabo a partir del próximo sábado 27 de septiembre, y se extenderá por tres semanas completas, hasta finalizar el domingo 19 de octubre. Constará de 52 partidos en total, con una agenda diaria muy cargada y con una oferta heterogénea y para todos los gustos para los espectadores y televidentes.

¿Dónde se juega el Mundial Sub-20 2025?

Esta competición de selecciones juveniles tendrá como anfitrión a Chile. La elección de este país como organizador surgió luego de que Chile quedase afuera de la candidatura conjunta para el Mundial 2030 de Mayores, donde Argentina, Paraguay y Uruguay se presentaron en común: tras aquella frustración, las autoridades chilenas lograron acordar con FIFA ser sede de este torneo y recibieron luz verde de la entidad madre.

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son las selecciones participantes del Mundial Sub-20 2025?

El campeonato estará integrado por 24 selecciones, representantes de las seis confederaciones que componen la FIFA más el país sede:

AFC (cuatro cupos): Arabia Saudita, Corea del Sur, Japón y Nueva Caledonia.

(cuatro cupos): Arabia Saudita, Corea del Sur, Japón y Nueva Caledonia. CAF (cuatro cupos): Egipto, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica.

(cuatro cupos): Egipto, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica. CONMEBOL (cuatro cupos): Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay.

(cuatro cupos): Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay. CONCACAF (cuatro cupos): Cuba, Estados Unidos, México y Panamá.

(cuatro cupos): Cuba, Estados Unidos, México y Panamá. OFC (dos cupos): Australia y Nueva Zelanda.

(dos cupos): Australia y Nueva Zelanda. UEFA (cinco cupos): España, Francia, Italia, Noruega y Ucrania.

(cinco cupos): España, Francia, Italia, Noruega y Ucrania. País anfitrión: Chile.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el formato del Mundial Sub-20 2025?

El torneo estará repartido en una fase de grupos, donde los seleccionados participantes serán divididos en seis grupos de cuatro equipos, y una fase final, compuesta por octavos de final, cuartos de final, semifinal y final (más un partido por el tercer puesto). En la fase de grupos, avanzan de ronda los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros, para tener dieciséis países clasificados a partir de octavos para las series “mata-mata”.

ver también ¿Muy conservador? David Faitelson advirtió a Javier Aguirre a un año del Mundial 2026

¿Cómo están compuestos los grupos del Mundial Sub-20 2025?

La fase de grupos de este certamen se desarrollará de la siguiente manera, con tres partidos por equipo (cada selección enfrentará una sola vez a cada rival):

Grupo A: Chile, Egipto, Japón y Nueva Zelanda.

Chile, Egipto, Japón y Nueva Zelanda. Grupo B: Corea del Sur, Panamá, Paraguay y Ucrania.

Corea del Sur, Panamá, Paraguay y Ucrania. Grupo C: Brasil, España, Marruecos y México.

Brasil, España, Marruecos y México. Grupo D: Argentina, Australia, Cuba e Italia.

Argentina, Australia, Cuba e Italia. Grupo E: Estados Unidos, Francia, Nueva Caledonia y Sudáfrica.

Estados Unidos, Francia, Nueva Caledonia y Sudáfrica. Grupo F: Arabia Saudita, Colombia, Nigeria y Noruega.

Publicidad

Publicidad

El fixture de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 2025:

Estos serán los primeros tres juegos del ‘Tri’ en la competencia intercontinental:

México vs. Brasil: domingo 28 de septiembre a las 17.00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez.

domingo 28 de septiembre a las 17.00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez. México vs. España: miércoles 1 de octubre a las 17.00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez.

miércoles 1 de octubre a las 17.00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez. México vs. Marruecos: sábado 4 de octubre a las 17.00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander.

ver también Revelan detalles del futuro de Raúl Jiménez tras el Mundial 2026: ¿vuelve a México?

El calendario del Mundial Sub-20 2025: