La Selección Mexicana quiere jugar el mejor Mundial de su historia el próximo año y espera poder estar a la altura de las circunstancias sabiendo que van a ser locales junto a Canadá y Estados Unidos. El equipo de Javier Aguirre, sin embargo, sigue dejando más dudas que certezas en cada presentación que da.

ver también ¿Ðedicado al Vasco Aguirre? Julián Quinones respondió con gol y mensaje tras desaire del DT de México

A pesar de que en este 2025 ganaron dos títulos, todavía no convencen desde lo futbolístico. En la última fecha FIFA, el Tri no mostró su mejor versión en el campo de juego durante los amistosos de preparación que le tocó jugar y la afición quedó bastante preocupada.

En el primero, igualaron sin goles ante Japón, mientras que el segundo terminó en empate 2-2 ante Corea del Sur, ambos encuentros disputados durante la gira en Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

ver también México confirma rival Campeón del Mundo para amistoso de noviembre: ¿Qué selección será?

No conseguir los resultados deseados hace que las cosas vayan cambiando en el ranking FIFA y luego de la última actualización, México bajó una posición en el mismo ya que pasó de estar en puesto 13 al 14, quedando aún más lejos del TOP 10.

Encuesta¿México podrá llegar al TOP 10 del ranking? ¿México podrá llegar al TOP 10 del ranking? YA VOTARON 0 PERSONAS

Las 10 mejores selecciones del ranking FIFA

España – 1875.37 puntos

Cambio: +8.28

Cómo subió: España ganó sus últimos dos partidos, sumando puntos importantes en la ventana FIFA y quedándose con el primer lugar.

Publicidad

Publicidad

Francia – 1870.92 puntos

Cambio: +8.89

Cómo subió: Francia también logró victorias consecutivas, incrementando su puntaje y acercándose a España, ocupando el segundo lugar.

Argentina – 1870.32 puntos

Cambio: -15.04

Cómo bajó: Argentina perdió su último partido, lo que provocó una caída significativa en su puntuación, a pesar de la victoria ante Venezuela, bajando al tercer lugar.

Inglaterra – 1820.44 puntos

Cambio: +7.12

Cómo subió: Inglaterra ganó sus dos últimos compromisos, lo que le permitió escalar posiciones en el ranking y estar en el cuarto puesto.

Publicidad

Publicidad

Portugal – 1779.55 puntos

Cambio: +9.02

Cómo subió: Con victorias en la ventana FIFA, Portugal sumó puntos y mantiene su posición en el top 5.

Brasil – 1761.6 puntos

Cambio: -16.09

Cómo bajó: Brasil sufrió una derrota reciente, lo que impactó negativamente en su puntuación y descenso relativo, quedando en el sexto lugar.

Países Bajos – 1754.17 puntos

Cambio: -4.01

Cómo bajó: Empataron un partido reciente, sumando menos puntos de los esperados, por lo que perdieron algo de terreno y están séptimos.

Publicidad

Publicidad

Bélgica – 1739.54 puntos

Cambio: +3.16

Cómo subió: Ganaron sus compromisos recientes, aunque de forma más leve, sumando pocos puntos y ahora se encuentran en la octava posición.

Croacia – 1714.2 puntos

Cambio: +6.69

Cómo subió: Croacia logró victorias consecutivas, lo que impulsó su puntuación y consolidó su top 9.

Italia – 1710.06 puntos

Cambio: +7.48

Cómo subió: Italia ganó sus últimos partidos, mejorando su posición dentro del ranking FIFA y llegando al décimo lugar.

Publicidad