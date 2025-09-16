A menos de nueve meses del inicio del Mundial 2026, FIFA anunció una importante medida que podría beneficiar a algunos clubes de la Liga MX. De acuerdo a un comunicado emitido este martes, la casa madre del futbol desembolsará una suma millonaria para compensar a los clubes que cedan futbolistas no solo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

ver también Juan Carlos Osorio apunta a dirigir el Mundial 2026 en México con un inesperado país que está en problemas

Serán 355 millones de dólares los que repartirá FIFA en esta iniciativa. La novedad es que no solo aquellas instituciones que cuenten con representación de sus futbolistas en el torneo ecuménicos serán reconocidas, sino también las que posean convocados a las Eliminatorias.

Por el momento se desconoce cuánto dinero se llevará cada club por jugador cedido. Sin embargo, se espera que sea una cifra mayor a la del último mundial, en el que se repartieron alrededor de 209 millones de dólares (representa un aumento del 70%) y los equipos que cedieron futbolistas se hicieron acreedores de 10,950 dólares por día por cada jugador citado.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Cabe destacar que esta iniciativa surge de un memorando de entendimiento firmado entre FIFA y la Asociación Europea de Clubes en marzo del 2023. En ese sentido, Gianni Infantino, presidente del organismo rector del futbol mundial, destacó: “La edición mejorada del Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 va un paso más allá al reconocer financieramente la enorme contribución que tantos clubes y sus jugadores en todo el mundo hacen a la organización de las eliminatorias y el torneo final”.

¿Cuáles fueron los jugadores de la Liga MX citados en la última fecha FIFA?

La Liga MX contó con varios citados a la pasada fecha FIFA de septiembre, por lo que esto podría servir una proyección de quiénes serían las instituciones beneficiadas con el dinero de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

Al respecto, vale recordar que Javier Aguirre citó para la Selección Mexicana a Luis Malagón, Érick Sánchez (América), Jorge Sánchez, Jesús Orozco, Erik Lira, Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Raúl Rangel, Roberto Alvarado (Chivas), Carlos Moreno (Pachuca), Juan Purata, Diego Lainez (Tigres UANL), Germán Berterame (Rayados), y Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y Alexis Vega (Toluca).

El torneo mexicano también cedió jugadores a selecciones como Colombia (5) y Uruguay (5), Panamá (4), Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos (1). Entre los clubes que prestaron futbolistas al exterior se encuentran Santos Laguna, Atlas, León y Pumas, entre otros.