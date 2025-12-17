Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA INTERCONTINENTAL

PSG vs. Flamengo: Hora, TV y alineaciones de la Copa Intercontinental 2025

París Saint-Germain y Flamengo se enfrentan en un duelo de alto voltaje por la Copa Intercontinental 2025. Conocé el horario del partido, dónde verlo en vivo por TV y las posibles alineaciones de ambos equipos para una final que promete espectáculo.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025.
© Getty ImagesPSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025.

Este miércoles se define a un nuevo campeón del mundo. Lo que en su momento se conoció como el Mundial de Clubes volvió a tomar el nombre de Copa Intercontinental, y el duelo promete emociones fuertes desde el primer minuto. El choque entre dos potencias marcará el cierre de un torneo que reúne a los mejores del planeta.

Publicidad

Desde las 11:00 hs de la CDMX, PSG y Flamengo se enfrentarán en la gran final para determinar quién se queda con el título. El campeón de Europa se mide ante el campeón de América en un partido repleto de figuras, jerarquía y estilos bien marcados.

Encuesta

¿Quién crees que ganará?

Ya votaron 0 personas

El conjunto brasileño llega con mayor rodaje competitivo. Flamengo debió disputar dos encuentros previos que, además, le otorgaron dos títulos internacionales. Primero venció 2-1 a Cruz Azul para quedarse con el Derbi de las Américas, y luego superó 2-0 a Pyramids en la Copa Challenger, consolidando su camino hasta la final.

Publicidad

Del otro lado aparece el Paris Saint-Germain, que ingresa directamente en esta instancia decisiva. Los europeos no tuvieron partidos previos y buscarán cerrar un año destacado con un nuevo trofeo internacional, apostando a su poderío ofensivo.

Alineación de PSG para jugar ante Flamengo

  • Matvey Safonov
  • Nuno Mendes
  • Willian Pacho
  • Ilya Zabarnyi
  • João Neves
  • Vitinha
  • Fabián Ruiz
  • Warren Zaïre-Emery
  • Bradley Barcola
  • Gonçalo Ramos
  • Khvicha Kvaratskhelia
Pronósticos PSG vs Flamengo: estos son los tres jugadores con más chances de convertir

ver también

Pronósticos PSG vs Flamengo: estos son los tres jugadores con más chances de convertir

Alineación de Flamengo para enfrentar a PSG

  • Agustín Rossi
  • Alex Sandro
  • Léo Pereira
  • Danilo
  • Guillermo Varela
  • Giorgian de Arrascaeta
  • Jorge Carrascal
  • Jorginho
  • Erick Pulgar
  • Bruno Henrique
  • Everton
Publicidad

Horarios del partido

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 a.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 p.m.
  • Estados Unidos: 12:00 p.m.
  • España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver el partido?

  • Sudamérica: DIRECTV / DGO / DSports
  • México: FIFA+
  • España: DAZN
  • Cobertura minuto a minuto: Bolavip ofrecerá el seguimiento del partido minuto a minuto.
Sigue GRATIS y EN VIVO PSG vs. Flamengo: transmisión minuto a minuto de la Copa Intercontinental 2025

ver también

Sigue GRATIS y EN VIVO PSG vs. Flamengo: transmisión minuto a minuto de la Copa Intercontinental 2025

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
PSG vs. Flamengo EN VIVO: minuto a minuto de la Copa Intercontinental 2025
Futbol Internacional

PSG vs. Flamengo EN VIVO: minuto a minuto de la Copa Intercontinental 2025

¿Va por TV abierta? Dónde ver PSG vs. Flamengo EN VIVO por la Copa Intercontinental 2025
Futbol Internacional

¿Va por TV abierta? Dónde ver PSG vs. Flamengo EN VIVO por la Copa Intercontinental 2025

PSG vs. Flamengo: Día, hora y TV de la Copa Intercontinental 2025
Futbol Internacional

PSG vs. Flamengo: Día, hora y TV de la Copa Intercontinental 2025

Talavera de la Reina vs. Real Madrid: Hora, TV y alineaciones por la Copa del Rey
Futbol Internacional

Talavera de la Reina vs. Real Madrid: Hora, TV y alineaciones por la Copa del Rey

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo