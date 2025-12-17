PSG vs. Flamengo: Hora, TV y alineaciones de la Copa Intercontinental 2025

Este miércoles se define a un nuevo campeón del mundo. Lo que en su momento se conoció como el Mundial de Clubes volvió a tomar el nombre de Copa Intercontinental, y el duelo promete emociones fuertes desde el primer minuto. El choque entre dos potencias marcará el cierre de un torneo que reúne a los mejores del planeta.
Desde las 11:00 hs de la CDMX, PSG y Flamengo se enfrentarán en la gran final para determinar quién se queda con el título. El campeón de Europa se mide ante el campeón de América en un partido repleto de figuras, jerarquía y estilos bien marcados.
El conjunto brasileño llega con mayor rodaje competitivo. Flamengo debió disputar dos encuentros previos que, además, le otorgaron dos títulos internacionales. Primero venció 2-1 a Cruz Azul para quedarse con el Derbi de las Américas, y luego superó 2-0 a Pyramids en la Copa Challenger, consolidando su camino hasta la final.
Del otro lado aparece el Paris Saint-Germain, que ingresa directamente en esta instancia decisiva. Los europeos no tuvieron partidos previos y buscarán cerrar un año destacado con un nuevo trofeo internacional, apostando a su poderío ofensivo.
Alineación de PSG para jugar ante Flamengo
- Matvey Safonov
- Nuno Mendes
- Willian Pacho
- Ilya Zabarnyi
- João Neves
- Vitinha
- Fabián Ruiz
- Warren Zaïre-Emery
- Bradley Barcola
- Gonçalo Ramos
- Khvicha Kvaratskhelia
Alineación de Flamengo para enfrentar a PSG
- Agustín Rossi
- Alex Sandro
- Léo Pereira
- Danilo
- Guillermo Varela
- Giorgian de Arrascaeta
- Jorge Carrascal
- Jorginho
- Erick Pulgar
- Bruno Henrique
- Everton
Horarios del partido
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 p.m.
- Estados Unidos: 12:00 p.m.
- España: 6:00 p.m.
¿Dónde ver el partido?
- Sudamérica: DIRECTV / DGO / DSports
- México: FIFA+
- España: DAZN
- Cobertura minuto a minuto: Bolavip ofrecerá el seguimiento del partido minuto a minuto.
