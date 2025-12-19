La temporada de Santiago Giménez no ha sido como el delantero esperaba. El delantero comenzó la campaña como titular en el Milan, pero el ‘Bebote’ comenzó a ser criticado debido a sus bajos rendimientos hasta que finalmente se supo que el mexicano venía arrastrando una lesión en su tobillo derecho.

Santiago Giménez reconoció que atravesaba estas molestias desde hacía tiempo y que eso no le permitía estar al 100% en el campo. El futbolista de la Selección Mexicana dejó de jugar e intentó rehabilitarse, pero finalmente se tomó la decisión de pasar por el quirófano.

En este sentido, el Milan comunicó en las últimas horas que Santiago Giménez ya fue operado en los Países Bajos: “Santiago Giménez se sometió ayer en Ámsterdam a una intervención de limpieza artroscópica del tobillo derecho. La operación, realizada por el profesor Gino Kerkhoffs en presencia del personal sanitario del Milan, ha sido todo un éxito. Al término de la semana, Santiago regresará a Italia para continuar con el programa de rehabilitación”.

La fecha de regreso de Santiago Giménez

Lo positivo es que el ‘Bebote’ no tuvo inconvenientes en su operación y espera no sufrir más dolores una vez que pueda regresar. Si bien el Milan no dio un plazo de recuperación, La Gazzetta Dello Sport, uno de los diarios más reconocidos de Italia, reveló que Santiago Giménez volvería en seis semanas aproximadamente.

Santiago Giménez no juega desde octubre (Getty Images)

Es decir que, si la rehabilitación va bien, a mediados de febrero el delantero de México ya tendría que estar listo para volver a jugar con el Milan. El último partido de Santiago Giménez con el club rossonero fue el pasado 28 de octubre en la Jornada 9 de la Serie A frente a Atalanta (en total tiene 11 encuentros y 1 gol en la temporada).

Los próximos meses serán fundamentales para el ‘Bebote’. Aunque su lugar en la lista del Mundial 2026 está casi asegurada, salvo que sufra contratiempos con su lesión en el tobillo derecho, tanto Santiago Giménez como Javier Aguirre desean que el delantero pueda agarrar regularidad en 2026 antes de la Copa del Mundo.

