¿Cuáles fueron los peores comienzos de Cruz Azul en los torneos cortos de la Liga MX?

Torneos Resultados Puntaje parcial y resultado final

Invierno 99 Derrotas 1-2 vs. Necaxa y Pachuca, empate 1-1 contra Tecos 1 punto (subcampeón)

Apertura 2004 Derrotas 1-3 vs. Puebla, 3-4 vs. Chiapas y 0-3 vs. Rayados de Monterrey 0 puntos (16° puesto)

Apertura 2014 Derrota 0-1 vs. Pachuca, empates 1-1 vs. Santos Laguna y 0-0 vs. Veracruz 2 puntos (13° puesto)

Clausura 2016 Empates 2-2 vs. Morelia, 1-1 vs. Chivas de Guadalajara y derrota 2-3 vs. León 2 puntos (9° puesto)