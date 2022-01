A escasas horas de cumplir los 38 años de edad, el veterano delantero mexicano Oribe Peralta ha lanzado el martes un misterioso mensaje en redes sociales sobre la definición de su futuro a casi dos meses de su despedida de las Chivas del Guadalajara, su equipo más reciente en la Liga MX.

"Mañana es mi cumpleaños y quiero aprovechar esa fecha tan especial para mí para compartir con ustedes noticias sobre mi futuro futbolístico", comunicó Oribe Peralta en su cuenta de Twitter y mandó una invitación a sus seguidores: "Nos vemos aquí: 12 de enero a las 12:12 PM con todos los detalles".

El mensaje tuvo algunas respuestas encontradas. Por un lado hubo sus seguidores expresaron: "Me quedo con lo que hiciste en Juegos Olímpicos, los campeonatos que nos diste en el Ame y la garra que mostrabas en selección. Gracias por todo, Cepillo". Por otro: "Ya retírate, mi Hermoso, siempre hay que saber cuándo seguir y cuándo detenerte, y tu tiempo ya pasó, queda como un crack y no como un tronco". Y también: "Yo creo que estás arrastrando el prestigio que ganaste con muchos. Una persona debe reconocer cuándo debe retirarse. Ojalá tengas mucho éxito en tu nuevo reto, aunque el futbol ya te abandonó, las piernas ya no dan y sólo esta quedando el nombre".

La Carrera de Oribe Peralta

Oribe Peralta debutó en la primera división del futbol mexicano el 22 de febrero de 2003 con el Morelia en un partido contra el América. Desde entonces ha militado en seis equipos además de Monarcas: León en Primera A, Monterrey, Santos, Jaguares, América y Guadalajara.

En casi 19 años de carrera, Oribe Peralta ha ganado, entre otros galardones, cinco Ligas -una en Primera A-, una Copa, un oro Panamericano, un oro Olímpico, dos Ligas de Campeones de la Concacaf, una Copa Oro, una Copa de Concacaf. Con la selección mexicana jugó entre 2005 y 2018.