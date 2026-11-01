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Alineaciones de Santos Laguna y Necaxa por la Liga MX: formaciones probables

Santos Laguna y Necaxa se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio TSM Corona por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Santos Laguna vs. Necaxa, Liga MX
Santos Laguna vs. Necaxa, Liga MX

Santos Laguna recibe a Necaxa este domingo 1 de noviembre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio TSM Corona. Santos Laguna viene de caer 1-4 ante Tijuana y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Necaxa viene de empatar 1-1 con FC Juárez y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Santos Laguna y Necaxa

Santos Laguna (5-4-1): Carlos Acevedo, Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Jonathan Pérez, Emmanuel Echeverría, Ezequiel Bullaude, Facundo Cáseres, Fran Villalba, Ramiro Sordo, Esteban Lozano. DT: Renato Paiva.

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Necaxa (4-1-4-1): Javier Orantes, Emilio Martínez, Kaiky Naves, Agustín Oliveros, Carlos Vargas, Miguel Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Matías Espíndola, Owen González, Julián Carranza. DT: Juan Reynoso.

Bajas y ausentes de Santos Laguna y Necaxa

Santos Laguna:

  • Diego González (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Efraín Orona (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Lucas Di Yorio (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Bruno Amione (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Neymar Jr (expulsión; vuelve en 2 fechas)
  • Joao Schmidt (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Necaxa:

  • Javier Ruiz (golpe)
  • Alexis Peña (lesión)

La previa de Santos Laguna y Necaxa: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 1 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio TSM Corona
  • Historial: 39 cruces — Santos Laguna ganó 13, Necaxa ganó 15 y empataron 11
  • Último antecedente: 11/01/2026: Santos Laguna 1-3 Necaxa
  • Próximo partido de Santos Laguna: vs. Atlante, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Necaxa: vs. Tijuana, sábado 7 de noviembre
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