Alineaciones de Santos Laguna y Necaxa por la Liga MX: formaciones probables

Santos Laguna recibe a Necaxa este domingo 1 de noviembre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio TSM Corona. Santos Laguna viene de caer 1-4 ante Tijuana y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Necaxa viene de empatar 1-1 con FC Juárez y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Santos Laguna y Necaxa
Santos Laguna (5-4-1): Carlos Acevedo, Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Jonathan Pérez, Emmanuel Echeverría, Ezequiel Bullaude, Facundo Cáseres, Fran Villalba, Ramiro Sordo, Esteban Lozano. DT: Renato Paiva.
Necaxa (4-1-4-1): Javier Orantes, Emilio Martínez, Kaiky Naves, Agustín Oliveros, Carlos Vargas, Miguel Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Matías Espíndola, Owen González, Julián Carranza. DT: Juan Reynoso.
Bajas y ausentes de Santos Laguna y Necaxa
Santos Laguna:
- Diego González (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Efraín Orona (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Lucas Di Yorio (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
- Bruno Amione (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
- Neymar Jr (expulsión; vuelve en 2 fechas)
- Joao Schmidt (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Necaxa:
- Javier Ruiz (golpe)
- Alexis Peña (lesión)
La previa de Santos Laguna y Necaxa: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio TSM Corona
- Historial: 39 cruces — Santos Laguna ganó 13, Necaxa ganó 15 y empataron 11
- Último antecedente: 11/01/2026: Santos Laguna 1-3 Necaxa
- Próximo partido de Santos Laguna: vs. Atlante, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Necaxa: vs. Tijuana, sábado 7 de noviembre