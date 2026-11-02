Renato Paiva fue autocrítico pese al triunfo de Santos Laguna ante Necaxa: “No jugamos nada”

Santos Laguna ganó siete de los últimos ocho partidos y actualmente se estaría metiendo en la Liguilla del Apertura 2026.

Santos Laguna volvió a la victoria este fin de semana después de ganarle por 1-0 a Necaxa y se metió de momento en la Liguilla. El conjunto lagunero venía de perder 4-1 con Xolos en lo que fue una caída que le quitó la racha de seis triunfos consecutivos en la Liga MX.

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Sin embargo, más allá de la victoria, Renato Paiva no quedó contento con el rendimiento de su equipo y justificó el enojo de la afición: “No jugamos nada y tienen todo el derecho de manifestarse, todo, porque no jugamos nada y era merecida esa reacción del público”.

“La primera parte fue horrible, horrible de nuestra parte. Es que no tuvimos nada, ni táctico, ni técnico, ni de esfuerzo. No existimos. Necaxa jugó como quiso. Tuvo oportunidades para hacer gol. Acevedo ha hecho su trabajo muy bien”, agregó el técnico de Santos Laguna.

No obstante, más allá de la autocrítica, Renato Paiva consideró valioso que el equipo haya ganado incluso jugando mal: “Estos partidos son los partidos que cuando juegas mal tienes que ganarlos. Es verdad. Primero los puntos, lo más importante, pero a mí las formas me dicen que no tienes muchas más oportunidades que jugando de esta forma ganes”.

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Santos Laguna quiere meterse en la Liguilla (Getty Images)

“Estoy muy feliz por ganar y muy feliz por dar una victoria más a la afición. Pero repito, mi oficio, mi trabajo es analizar las formas, cómo ganamos, cómo perdemos, por qué ganamos, por qué perdemos”, concluyó el entrenador lagunero tras el triunfo en el Apertura 2026.

Los últimos dos partidos de Santos Laguna

Santos Laguna está octavo en la tabla con 22 puntos y le lleva una unidad a Rayados, el noveno clasificado. Aunque Monterrey tiene un partido pendiente todavía. Los Guerreros se enfrentan con Atlante y con Club León en las últimas dos jornadas y buscarán meterse en la Fiesta Grande.

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En síntesis