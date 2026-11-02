¿Por qué Valencia tuvo que pedir disculpas?

El pasado fin de semana sucedió una situación un tanto polémica en Necaxa, el mal paso del equipo generó mucha incertidumbre en la plantilla que Juan Reynoso le hizo un llamado de atención a Juan Valencia ante las cámaras y el jugador rompió en llanto. Esto generó mucha intriga en los medios debido a lo ocurrido.

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¿Qué pasó entre Juan Reynoso y Juan Valencia?

Ante ello, Juan Reynoso tuvo que reaparecer en la conferencia de prensa para hablar de ese momento. Lo único que puntualizó es que había errado una jugada clara de gol y se lo hizo saber, pero que no tenía ninguna intención de exhibirlo, al contrario agradecía su entrega y las cosas buenas que ha hecho en la plantilla hidrocálida.

Esto despejó muchas dudas y es que cabe mencionar que a Valencia, después de su debut goleador, le llovieron felicitaciones por la humildad con la que hablaba, por lo que al verlo llorar en el terreno de juego ponía a pensar que el peruano le había hablado muy fuerte e incluso con ofensas, pero se dio por aclarado el tema con él.

La disculpa de Juan Valencia

Ante ello, por las interpretaciones que se dieron y desde luego, por el resultado en contra de los Rayos, el futbolista salió a pedir una disculpa a través de sus redes sociales, con la única intención de parar los ataques racistas y que está centrado en dar lo mejor para que el equipo pueda funcionar.

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“Quería pedirle disculpas a la afición en general, a el equipo por mis errores en el partido. Entiendo que no estuve a la altura, fallé ocasiones claras, pero esto hace parte del proceso, sé que me evalúan por los goles, lastimosamente no pude convertirlos. Sé que habrán críticas, malos resultados & comentarios mal intencionados, pero respeto sus críticas & lo que piensen. Se que debo mejorar, corregir mis errores & seguir adelante, la vida es de altas & bajas, en el momento nos ha tocado recibir los golpes, en algún momento vamos a ser los que dan los golpes. Gracias a las personas de buen corazón por sus mensajes de aliento & buenos deseos, Dios los bendiga. Volveremos…& si, soy ‘NEGRO’ como dicen, pero estoy orgulloso de serlo. ATT: Juan Valencia.” Juan Valencia en redes sociales

En síntesis