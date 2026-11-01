Santos Laguna vs. Necaxa en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 15 de la Liga MX

Santos Laguna recibe a Necaxa este domingo 1 de noviembre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio TSM Corona. Santos Laguna necesita cortar la peor racha para no seguir alejándose del grupo de arriba, y enfrente aparece un Necaxa que lleva semanas sin ganar y con la urgencia de reaccionar en la tabla.
Ninguno de los dos está cómodo en este momento del torneo, así que los puntos valen doble: Santos quiere frenar la caída y Necaxa necesita salir del fondo de la clasificación antes de que la distancia se vuelva imposible de remontar.
La actualidad de ambos equipos
Santos Laguna venía de dos victorias seguidas, incluido un contundente 5-0 ante Querétaro, pero el golpe de la última fecha le bajó el envión: cayó 4-1 de visitante frente a Tijuana. Con 19 puntos en 14 partidos, los Guerreros están en zona media de la tabla y el objetivo inmediato es volver a ganar en casa para no perder terreno con los puestos de arriba.
Necaxa atraviesa un presente mucho más complicado. No gana desde hace tres jornadas y el empate 1-1 ante FC Juárez fue, de hecho, el mejor resultado reciente dentro de una seguidilla floja que incluyó derrotas contra Atlas y Chivas. Con apenas 10 unidades, los Rayos están 17° en la tabla y cada partido que pasa sin sumar de más complica el panorama en el cierre del torneo regular.
El historial entre Santos Laguna y Necaxa
El historial entre ambos está parejo arriba, pero con ligera ventaja para Necaxa: de 39 enfrentamientos, los Rayos ganaron 15, Santos se quedó con 13 y hubo 11 empates, con una diferencia de goles mínima a favor de los visitantes.
En los duelos más recientes Necaxa viene imponiéndose seguido: se llevó el 1-3 en enero de este año y también el 4-1 de noviembre pasado, dos resultados que pesan en la memoria reciente de Santos Laguna antes de este nuevo cruce.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/01/2026
|Santos Laguna vs. Necaxa
|1-3
|Liga MX
|01/11/2025
|Necaxa vs. Santos Laguna
|4-1
|Liga MX
|08/02/2025
|Necaxa vs. Santos Laguna
|3-2
|Liga MX
|02/09/2024
|Santos Laguna vs. Necaxa
|3-2
|Liga MX
|13/04/2024
|Necaxa vs. Santos Laguna
|2-0
|Liga MX
|25/09/2023
|Santos Laguna vs. Necaxa
|2-5
|Liga MX
|01/04/2023
|Necaxa vs. Santos Laguna
|0-0
|Liga MX
|07/09/2022
|Santos Laguna vs. Necaxa
|3-1
|Liga MX
|24/01/2022
|Santos Laguna vs. Necaxa
|1-4
|Liga MX
|24/07/2021
|Necaxa vs. Santos Laguna
|0-3
|Liga MX
Horario del partido
- México: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN2, Disney+ Premium
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Cruz Azul vs. León — domingo 1 de noviembre, 19:10 hs
En síntesis
- Santos Laguna y Necaxa se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 15 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Santos Laguna suma 19 puntos en el torneo.
- Necaxa suma 10 puntos en el torneo.