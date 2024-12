El Torneo Apertura 2024 tendrá una definición apasionante tras un sorprendente desarrollo de Liguilla: los mejores de la fase regular, Cruz Azul y Toluca, no superaron las instancias eliminatorias y sí lo hicieron Monterrey y América, de donde saldrá el nuevo campeón del futbol mexicano.

Las ‘Águilas’, máximos ganadores de la historia de la Liga MX, intentarán lograr el tricampeonato ante los ‘Rayados’, que corren de atrás en el palmarés del campeonato doméstico. Será la cuarta final entre ambos equipos en la historia, y la segunda por torneo local.

En la antesala del arranque de la serie entre Rayados y América, tomó la palabra Álvaro Fidalgo, uno de los estandartes del conjunto azulcrema. El mediocentro español lanzó una advertencia a Monterrey y aseguró que llegarán muy bien preparados a la definición del título, en busca de sostener la corona.

“Ellos hicieron un grandísimo partido (ante San Luis), es un equipo que tiene unas individualidades muy fuertes, además cerrará en su casa…; entonces creo que va a estar bueno, será un gran partido para la afición y el futbol mexicano con dos muy buenos equipos”, adelantó Fidalgo en conversación con los medios periodísticos presentes en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Álvaro Fidalgo le convirtió a Rayados en la fase regular [Foto: Getty]

Sin embargo, no todo fueron elogios para Rayados en la previa de la final de la Liga MX. Álvaro Fidalgo sostuvo que son tan positivos como cuando platicó antes de enfrentar a Cruz Azul. “Nosotros calladitos y tranquilitos que ahora vamos a por la final, lo dije el otro día (previo a la semi)”, disparó el volante, con un guiño al equipo que conduce el argentino Martín Demichelis.

Por otra parte, Fidalgo aprovechó la ocasión para desmentir rumores sobre ‘ayudas’ al América que pudiesen condicionar la final ante Monterrey. “No me voy a meter en polémicas, son clarísimos (los penales al América en semifinales), a lo que voy es que no lleguen a eso, no puede ser que después de un 3-3 haya tanta facilidad para un gol, habrá que cortar la jugada antes… Cruz Azul es un equipo lo suficientemente bueno y juegan muy bien como para que piensen que hoy ganamos por algo así; a mi me da igual, que digan lo que quieran, a mí solo me importa ganar y fue un gran partido del equipo“, sentenció con furia el referente de las Águilas, listo para ir a por otro título más en su palmarés con el América.

Los Rayados no tienen el mejor recuerdo del declarante, ya que en el último enfrentamiento ante el equipo azulcrema, Álvaro Fidalgo marcó el gol del 2-1 final del América, que venció a Monterrey sobre la hora en el encuentro disputado entre ambos clubes en la fase regular del Apertura. Ahora, se verán las caras en la serie que definirá al campeón. ¿Podrá volver a ser protagonista?