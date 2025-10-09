Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Así quedó el equipo ideal tras la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Una nueva jornada de la Liga MX terminó el fin de semana pasado y hubo nuevos cambios en la tabla de posiciones. Toluca es único líder con 28 unidades, le sigue América con 27 puntos y, en tercer lugar, quedó Rayados con 26. Mientras que Cruz Azul bajó su nivel y está en el cuarto […]

Por Ramiro Canessa

El 11 ideal de la Jornada 12 del Apertura 2025.
© Getty ImagesEl 11 ideal de la Jornada 12 del Apertura 2025.

Una nueva jornada de la Liga MX terminó el fin de semana pasado y hubo nuevos cambios en la tabla de posiciones. Toluca es único líder con 28 unidades, le sigue América con 27 puntos y, en tercer lugar, quedó Rayados con 26. Mientras que Cruz Azul bajó su nivel y está en el cuarto lugar.

Publicidad
Chivas encendió el debate tras enviar un fuerte recado al América: “El único…”

ver también

Chivas encendió el debate tras enviar un fuerte recado al América: “El único…”

Los Diablos Rojos están pasando por un enorme presente y son grandes candidatos a quedarse con el bicampeonato. Las Águilas, que no estaban convenciendo desde lo futbolístico, siempre están en lo más alto, y los regios, que quieren volver a ser campeones, han sido irregulares en los últimos encuentros.

Varios futbolistas se destacaron en esta jornada del torneo y demuestran partido a partido que son muy importantes para sus respectivos equipos. El primer objetivo de los equipos es estar entre los 10 mejores y luego soñar con ser campeones.

En las últimas horas, la Liga BBVA MX publicó en sus redes sociales el 11 ideal de la jornada 12 del Apertura 2025 y también cuál fue el mejor entrenador de la fecha.

Publicidad
Hugo Sánchez compara a Gilberto Mora con una leyenda del Real Madrid: “Me recuerda…”

ver también

Hugo Sánchez compara a Gilberto Mora con una leyenda del Real Madrid: “Me recuerda…”

El 11 ideal de la Jornada 12:

  • Carlos Moreno – Pachuca
  • Diego Campillo – Chivas
  • Ramón Juárez – América
  • Bryan González – Chivas
  • Alan Cervantes – América
  • Jordan Sierra – Mazatlán
  • Luis Quiñones – Pachuca
  • Diego González – Atlas
  • Alí Ávila – Querétaro
  • Paulinho – Juárez
  • Germán Berterame – Monterrey

DT: Antonio Mohamed

Los mejores 11 de la jornada 12 (@LIGABBVAMX)

Los mejores 11 de la jornada 12 (@LIGABBVAMX)

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Gilberto Mora con la ilusión intacta: "Tenemos para ser campeones"
Mundial Sub 20

Gilberto Mora con la ilusión intacta: "Tenemos para ser campeones"

No solo Mora: el jugador de México Sub-20 que está por irse a Europa
Mundial Sub 20

No solo Mora: el jugador de México Sub-20 que está por irse a Europa

Perfil de Eduardo Arce: edad, experiencia como DT y pasado futbolístico
Mundial Sub 20

Perfil de Eduardo Arce: edad, experiencia como DT y pasado futbolístico

Lesión de Luan García en Toluca: qué le pasó y cuánto tiempo estará fuera
Toluca FC

Lesión de Luan García en Toluca: qué le pasó y cuánto tiempo estará fuera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo