Una nueva jornada de la Liga MX terminó el fin de semana pasado y hubo nuevos cambios en la tabla de posiciones. Toluca es único líder con 28 unidades, le sigue América con 27 puntos y, en tercer lugar, quedó Rayados con 26. Mientras que Cruz Azul bajó su nivel y está en el cuarto lugar.

Los Diablos Rojos están pasando por un enorme presente y son grandes candidatos a quedarse con el bicampeonato. Las Águilas, que no estaban convenciendo desde lo futbolístico, siempre están en lo más alto, y los regios, que quieren volver a ser campeones, han sido irregulares en los últimos encuentros.

Varios futbolistas se destacaron en esta jornada del torneo y demuestran partido a partido que son muy importantes para sus respectivos equipos. El primer objetivo de los equipos es estar entre los 10 mejores y luego soñar con ser campeones.

En las últimas horas, la Liga BBVA MX publicó en sus redes sociales el 11 ideal de la jornada 12 del Apertura 2025 y también cuál fue el mejor entrenador de la fecha.

El 11 ideal de la Jornada 12:

Carlos Moreno – Pachuca

Diego Campillo – Chivas

Ramón Juárez – América

Bryan González – Chivas

Alan Cervantes – América

Jordan Sierra – Mazatlán

Luis Quiñones – Pachuca

Diego González – Atlas

Alí Ávila – Querétaro

Paulinho – Juárez

Germán Berterame – Monterrey

DT: Antonio Mohamed