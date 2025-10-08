En el futbol mexicano, como en cualquier otra liga, siempre existe el debate sobre quiénes son los mejores equipos del país, y hay números que respaldan más a unos que a otros. Está claro que los dos gigantes del país son el América y Chivas de Guadalajara.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Raúl “Pantera” Zúñiga se recuperará para el Clásico Joven de América vs Cruz Azul tras su lesión?

Si bien el presente de Las Águilas es mejor que el del Rebaño Sagrado, los aficionados de ambos equipos sostienen que su institución es superior a la otra, y esa discusión parece que nunca terminará. Cada victoria, cada título y cada resultado alimenta la eterna comparación entre ambos clubes.

Sin embargo, en las últimas horas quien encendió las redes sociales fue Chivas, con un polémico mensaje claramente dirigido a su clásico rival. Los comentarios no tardaron en llegar, generando todo tipo de reacciones. La publicación rápidamente se convirtió en tendencia y fue compartida por miles de usuarios.

¿Qué hizo Chivas?

“Tranquilos, actualizamos la bio”, escribieron inicialmente, y la descripción decía: “El más querido, el más popular y el único tetracampeón de México”, haciendo referencia a que son únicos en el fútbol nacional. Muchos aficionados celebraron el mensaje, mientras otros lo vieron como una provocación directa.

Publicidad

Publicidad

La publicación rápidamente se llenó de aficionados del América, muy molestos por el mensaje, quienes comenzaron a responder y burlarse, reabriendo el eterno debate sobre cuál de los dos equipos merece el título de mejor de México. Los memes y comentarios no tardaron en invadir las redes sociales.

Así, una simple actualización en redes volvió a poner sobre la mesa la histórica rivalidad entre América y Chivas, recordando que en el futbol mexicano la pasión y la polémica nunca faltan.

Publicidad