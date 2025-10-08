Todo México está ilusionado con una de las mejores apariciones de los últimos años. Hablamos de Gilberto Mora, el joven de 16 años que está dando que hablar en el mundo por el nivel que está mostrando. Su talento y personalidad en la cancha lo han colocado rápidamente en el centro de todas las miradas.

El futbolista se ha convertido en una de las grandes figuras de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20. Hasta ahora ha sumado tres goles y dos asistencias en cuatro partidos, contribuyendo de manera decisiva para que el Tri se meta entre los ocho mejores del torneo.

El rendimiento que Mora ha mostrado no solo ha impresionado en la Selección, sino también en su club, Xolos de Tijuana, y durante su participación en la Selección mayor durante la Copa Oro. Este desempeño ha despertado el interés de varios de los grandes equipos de Europa, que ya están atentos a sus pasos.

En las últimas semanas se reveló que al menos tres gigantes del Viejo Continente están interesados en ficharlo una vez que cumpla los 18 años: Real Madrid, Manchester United y PSG, además de otros clubes que también lo siguen de cerca.

Gil Mora también ha sido comparado con varios futbolistas históricos, y ahora le tocó el turno a un verdadero ícono del fútbol mexicano: Hugo Sánchez. El exdelantero compartió sus impresiones y comparó al joven con una leyenda del Real Madrid.

¿Qué dijo Hugo Sánchez?

“Me hace recordar a mi excompañero, Emilio Butragueño. Gilberto está demostrando que tiene un desparpajo tremendo, la calidad, la técnica y ya está visualizando lo que tiene que hacer. Lo hace tan fácil que eso es talentoso. Tiene ese talento, esa pausa, esa visión de ver la jugada, adivinar o intuir cómo va a ser, dar el pase preciso. Si le ponen videos de Emilio Butragueño a Gilberto, le va a ayudar”, expresó Hugo, dejando en claro que Mora tiene todas las cualidades para brillar a nivel internacional.

