Aunque parecía lo más complicado, lo cierto es que este sábado 13 de diciembre se terminó por confirmar que con el favoritismo no alcanza. Por la segunda semifinal de la NBA Cup se enfrentaron San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, dos equipos con presentes muy distintos, pero que compartían la misma ambición: llegar a la gran final. Los texanos pisaron más fuertes y dieron la sorpresa.

Con el regreso estelar de Victor Wembanyama a la acción en Spurs, San Antonio sacó a lucir su mejor repertorio en uno de los encuentros más duros de toda la temporada y derrotaron al último campeón 111-109. El suspenso se mantuvo hasta el final, ya que OKC intentó recomponerse en el marcador, pero lo cierto es este equipo lleno de figuras jóvenes, incluido el francés, no estaba dispuesto a negociar la victoria.

El gran presente de San Antonio Spurs

En la final ya esperaba New York Knicks, que un rato antes había dejado en el camino a Orlando Magic. De esta manera, San Antonio se enfrenta ante una buena posibilidad de confirmar el gran trabajo hecho hasta el momento con un título que claro que no será recordado por todos los tiempos, pero que sí servirá como un gran impulso para lo que sigue del año.

En su cuenta personal, Wemby culminó la jornada con 22 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias en 22 minutos de juego. Fue uno de los máximos anotadores de los suyos y dejó en claro lo importante que es para el equipo cuando se encuentra en plenitud física, transformando una plantilla que pasa desapercibida en una capaz de vencer a cualquiera y con suma contundencia.

El próximo martes 16 de diciembre es el día elegido para que el francés y sus Spurs se pongan cara a cara con New York. Aunque los Knicks están pasando por un excelente momento con un comienzo muy sólido de temporada, lo cierto es que el hambre que tiene San Antonio parece difícil de detener. Primero Lakers, después OKC, parece que Knicks puede ser el próximo en caer…

