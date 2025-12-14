Bayern Múnich se enfrenta con Mainz este domingo 14 de diciembre por la Jornada 14 de la Bundesliga. Este será el último partido del conjunto bávaro como local antes del nuevo año y el equipo alemán buscará darle una alegría a sus aficionados.

Sin embargo, el Bayern Múnich tendrá que ganar este partido sin la presencia de Luis Díaz. El colombiano ha sido uno de sus mejores jugadores en este inicio de temporada y Vincent Kompany no podrá contar con el extremo para el juego ante el Mainz.

Luis Díaz no juega este partido por suspensión debido a que llegó a las cinco amarillas en la Bundesliga. El colombiano fue amonestado el pasado fin de semana frente al Stuttgart y es por eso que se pierde el encuentro contra el Mainz.

Por este motivo, Vincent Kompany decidió darle vacaciones de unos días a Luis Díaz y se cree que el colombiano tampoco estaría presente para el juego del próximo domingo frente al Heindenheim, a pesar de que ya habría cumplido la sanción de un partido tras su quinta amarilla.

Si se cumple que tampoco jugaría ante Heidenheim, entonces Luis Díaz recién volverá a vestir la playera del Bayern Múnich en 2026, en lo que será un año muy importante para el colombiano debido a que disputará su primer Mundial con la Selección Colombia.

