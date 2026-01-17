A diferencia de otras campañas de Liga MX, que han tenido un inicio furioso en materia de artilleros, la tabla de goleo del Clausura 2026 ha comenzado muy reñida y disputada. Los partidos se han hecho mucho más trabados, y además, en los encuentros con varios tantos los mismos han sido repartidos entre diferentes anotadores.

Varios de los ‘killers’ de la temporada anterior han repetido en estas semanas iniciales: Joao Pedro y Armando González vuelven a decir presente en el ránking. Este último, además, viene de convertir un tanto “de goleador”, el típico en el que el delantero con olfato sólo debe estar en el momento y lugar indicado para empujarla.

Al mismo tiempo, el tercer campeón de goleo que acompañó a Joao y a la ‘Hormiga’ no ha aparecido en el marcador en lo que va del Torneo Clausura. Paulinho anda con la pólvora mojada, y en estos primeros encuentros se lo ha vislumbrado incómodo y poco participativo. Sin embargo, sus competidores saben que una vez que se destape no va a parar.

Con estas tres jornadas de la fase regular disputadas, el liderato de goleo está repartido entre ¡ocho! jugadores. Dos de ellos pertenecen a Rayados de Monterrey, uno a Chivas de Guadalajara, uno a Mazatlán, uno a Atlético San Luis, uno a Tigres UANL y uno a Querétaro. Todos han aportado dos anotaciones a sus equipos en este arranque de 2026.

La Hormiga Gonzalez y un clásico festejo [foto: Getty]

Los líderes de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX:

Uno por uno, los ocho máximos artilleros del campeonato hasta el momento, todos con dos goles:

Germán Berterame (Rayados de Monterrey)

(Rayados de Monterrey) Iker Fimbres (Rayados de Monterrey)

(Rayados de Monterrey) Armando González (Chivas de Guadalajara)

(Chivas de Guadalajara) Facundo Almada (Mazatlán)

(Mazatlán) Joao Pedro (Atlético de San Luis)

(Atlético de San Luis) Marcelo Flores (Tigres UANL)

(Tigres UANL) Mateo Coronel (Querétaro)

El gol de Armando ‘Hormiga’ González en Chivas vs. Querétaro:

