A diferencia de otras campañas de Liga MX, que han tenido un inicio furioso en materia de artilleros, la tabla de goleo del Clausura 2026 ha comenzado muy reñida y disputada. Los partidos se han hecho mucho más trabados, y además, en los encuentros con varios tantos los mismos han sido repartidos entre diferentes anotadores.
Varios de los ‘killers’ de la temporada anterior han repetido en estas semanas iniciales: Joao Pedro y Armando González vuelven a decir presente en el ránking. Este último, además, viene de convertir un tanto “de goleador”, el típico en el que el delantero con olfato sólo debe estar en el momento y lugar indicado para empujarla.
Al mismo tiempo, el tercer campeón de goleo que acompañó a Joao y a la ‘Hormiga’ no ha aparecido en el marcador en lo que va del Torneo Clausura. Paulinho anda con la pólvora mojada, y en estos primeros encuentros se lo ha vislumbrado incómodo y poco participativo. Sin embargo, sus competidores saben que una vez que se destape no va a parar.
Con estas tres jornadas de la fase regular disputadas, el liderato de goleo está repartido entre ¡ocho! jugadores. Dos de ellos pertenecen a Rayados de Monterrey, uno a Chivas de Guadalajara, uno a Mazatlán, uno a Atlético San Luis, uno a Tigres UANL y uno a Querétaro. Todos han aportado dos anotaciones a sus equipos en este arranque de 2026.
La Hormiga Gonzalez y un clásico festejo [foto: Getty]
Los líderes de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX:
Uno por uno, los ocho máximos artilleros del campeonato hasta el momento, todos con dos goles:
- Germán Berterame (Rayados de Monterrey)
- Iker Fimbres (Rayados de Monterrey)
- Armando González (Chivas de Guadalajara)
- Facundo Almada (Mazatlán)
- Joao Pedro (Atlético de San Luis)
- Marcelo Flores (Tigres UANL)
- Mateo Coronel (Querétaro)
