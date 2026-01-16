En el marco de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas y Querétaro se enfrentan este sábado 17 de enero en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Con presentes opuestos, los dos conjuntos van por las tres unidades en el compromiso.

Publicidad

Publicidad

[Mira EN VIVO Chivas vs. Querétaro con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

El partido cruza a dos equipos que comenzaron el torneo de manera dispar. Mientras los dirigidos por Gabriel Milito mantienen aún el puntaje ideal tras vencer a Pachuca y Juárez, los Gallos Blancos apenas suman un punto tras empatar con Pumas UNAM y caer ante Xolos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. Querétaro por el Clausura 2026?

El partido Chivas vs. Querétaro se disputará este sábado 17 de enero. El compromiso nocturno comenzará a las 17:07 horas (Ciudad de México), en lo que será uno de los últimos duelos de la jornada sabatina de la Primera División de México.

¿Dónde ver Chivas vs. Querétaro en TV por el Clausura 2026?

El partido Chivas vs. Querétaro no se podrá seguir en vivo y en directo en todo México TV. Los seguidores de los equipos involucrados o de quien quiera ver este partido podrán seguir las acciones de juego a través de otras plataformas.

Publicidad

Publicidad

ver también Clausura 2026: así se jugará la jornada 3 de la Liga MX con días, horarios y TV

¿Dónde ver Chivas vs. Querétaro en Internet por el Clausura 2026?

El partido Chivas vs. Querétaro se podrá sintonizar en vivo y en directo vía streaming, por medio de Amazon Prime Video. En el caso de no tener TV, Internet ofrece esta opción para seguir el enfrentamiento entre Gallos Blancos y Rojiblancos.