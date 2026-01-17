El Toluca tendrá una ‘agradable’ expedición este sábado al Estadio Universitario, cuando visite a Tigres UANL, equipo al que le ganó la última final de Liga MX. El conjunto escarlata, también líder del actual campeonato del futbol mexicano, buscará mantener la cima antes del receso. Para ello, deberá obtener un buen resultado en el Volcán.

Detrás de ese objetivo de llegar al parate en lo más alto, los ‘Diablos Rojos’ presentarán un once inicial con sorpresas: Helinho y Nico Castro no figuran entre los titulares de Toluca. Dos indiscutidos del equipo campeón de la pasada campaña fueron dejados de lado para el partido de esta tarde-noche en el Volcán de Nuevo León.

Para fortuna de la afición, las ausencias de ambos sudamericanos forman parte de la estrategia de rotación y dosificación de minutos que habitúa el cuerpo técnico de Mohamed. Muchas veces, el entrenador argentino ha sido señalado por no repetir el equipo y todo el tiempo cambiar nombres; sin embargo, está claro que le ha dado mucho resultado.

Nico Castro, la otra salida de peso del equipo titular [Foto: Getty]

En esta ocasión, tanto Helinho como Nico Castro ocuparán un lugar en la banca de suplentes del Toluca ante los Tigres. En sus lugares, los reemplazos serán Santiago Simón y Pável Pérez, uno que vino el mercado anterior y otro que vino esta ventana de fichajes. Buena oportunidad para el argentino y el mexicano de demostrar para qué están.

Con las salidas del equipo de Helinho y Castro, la alineación confirmada de Toluca ante Tigres saldrá al campo con Hugo González; Diego Barbosa, Everaldo López, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Marcel Ruiz; Santiago Simón, Jesús Angulo, Pável Pérez; Paulinho. Cabe recordar que Alexis Vega no está a disposición por un tratamiento médico especial en el tobillo.

Al mismo tiempo, pese a la rotación en el once de inicio, el cuadro choricero tendrá una banca interesante pensando en el segundo tiempo: Luis Manuel García, Antonio Briseño, Bruno Méndez, Mauricio Isais, Nicolás Castro, Fernando Arce, Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price, Helinho y Oswaldo Virgen. Por el momento, el capitán es, junto a Luan García, la única baja por lesión del Toluca en el Clausura 2026.

