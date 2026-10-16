¡Bienvenidos a una nueva fecha! Este viernes se ha dado el puntapié inicial de la jornada 12 del Apertura 2026, con una triple cartelera que ha estado a la altura de las expectativas. El transcurso de este primer día de la agenda del fin de semana ha producido cambios en la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX que aquí repasaremos.

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Los resultados de los juegos del viernes en el Apertura 2026:

En el primer turno, Atlas venció por 2-0 a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, gracias a las conquistas de Ryan Mmaee y de Manuel Capasso. Con este marcador, los ‘Zorros’ alcanzaron el 2° lugar de la tabla del campeonato, mientras que los ‘Rayos’ no pudieron escapar del 17° y antepenúltimo puesto.

En el segundo turno, Pumas UNAM venció 2-1 a Atlante en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con las anotaciones de Juninho Vieira (x2) y de Luis Calzadilla. De esta manera, los ‘Potros de Hierro’ se colocaron en la 16° ubicación del torneo, en tanto los ‘Felinos’ marchan ahora en la 9° posición de este Apertura 2026.

En el tercer y último turno, Xolos y Puebla igualaron 0-0 en el Estadio Caliente de Tijuana, en un juego que tuvo varias situaciones pero no así emociones en la red. Luego del partido, ‘La Jauría’ quedó en la 8° colocación de la competencia, y del otro lado ‘La Franja’ se encuentra ahora en el 10° escalón de la presente Liga MX.

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Juninho anotó un doblete para Pumas [Foto: Getty]

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los juegos del viernes?

Consumada la triple cartelera del viernes, el América ahora comparte la cima con el Atlas, ambos con 21 puntos, aunque las ‘Águilas’ tienen dos duelos pendientes por jugar. Los escoltas más cercanos de los co-líderes son Toluca y Querétaro, ambos con 20 unidades, aunque vale aclarar que los ‘Gallos’ aún deben un juego postergado.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los juegos del viernes:

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¿Cómo quedó la tabla de goleo del Apertura 2026 tras los juegos del viernes?

Después de los primeros partidos de la fecha, Juninho (Pumas) es el nuevo escolta de Salomón Rondón en la tabla de goleo de esta Liga MX. El delantero de los ‘Universitarios’ marcó doblete ante Atlante, llegó a 8 tantos en la campaña y superó a Julián Carranza de Necaxa, que tiene siete. Por su parte, el ‘killer’ de Tuzos lleva 12 goles y sigue arriba.

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los juegos del viernes: