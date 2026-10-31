¿Por qué no juegan Paulinho y Alexis Vega en América vs. Toluca por la Liga MX?

Mohamed confirmó los 11 titulares y dos de sus figuras no jugarán en el encuentro ante las Águilas.

Falta menos de una hora para que América y Toluca se enfrenten en el Estadio Banorte, en uno de los partidos más importantes de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026. Las Águilas buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla, mientras que los Diablos Rojos necesitan sumar para escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares.

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Ambos equipos llegan a este compromiso después de una serie de resultados irregulares y con la necesidad de volver a ganar. América quiere aprovechar su condición de local para defender el liderato, mientras que Toluca sabe que una victoria ante uno de sus grandes rivales podría ser fundamental en la recta final de la fase regular.

Las alineaciones ya fueron confirmadas y una de las principales sorpresas está del lado de los Diablos Rojos. Ni Paulinho ni Alexis Vega serán titulares ante América, ya que ambos comenzarán el encuentro desde el banco de suplentes. No se trata de una ausencia por lesión: Antonio Mohamed apostó por realizar cambios en su once inicial y eligió otras alternativas para comenzar el partido.

Para este encuentro, el Turco decidió darle la oportunidad a Federico Viñas en el ataque y también apostó por Pável Pérez y Jorge Díaz Price dentro de su formación. De esta manera, dos de las grandes figuras ofensivas del Toluca esperarán su oportunidad para ingresar durante el segundo tiempo.

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La alineación confirmada de Toluca vs. América