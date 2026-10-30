A falta de tres encuentros para el cierre de la fase regular, Pumas UNAM sigue fuera de la zona de Playoffs en la tabla del campeonato. Los ‘Felinos’ han protagonizado un semestre muy irregular, no solo a nivel resultados sino también por el discreto rendimiento colectivo. Por ello, ahora corre riesgo su futuro en el Apertura 2026.

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Actualmente, el conjunto auriazul se coloca en el 12° puesto del torneo, cuando a la fase final del certamen únicamente clasifican los primeros ocho ubicados de la Liga MX. Pumas ha conseguido hasta aquí cuatro triunfos, cinco empates y cinco derrotas, en una temporada de ‘sube y baja’ con más malas que buenas. Y los marcadores lo evidencian.

Producto de su posición en el Apertura 2026, el equipo de Esteban Solari está a 3 puntos de distancia del último que clasifica, que en este momento es el Monterrey. Los ‘Rayados’ ostentan 20 puntos, mientras que Pumas tiene 17 unidades. Además, el cuadro regio tiene mucha mejor diferencia de gol (+5 contra -3).

En lo que resta de la fase regular, a los ‘Universitarios‘ les queda enfrentar a Puebla, América y el propio Monterrey. Primero visitarán el Estadio Cuauhtémoc, y luego disputará los últimos dos partidos en condición de local en el Estadio Olímpico Universitario. Ese sprint final podría servirle para colarse por la ventana a la Liguilla.

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¿Qué necesita Pumas UNAM para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

En este contexto, en el mejor escenario Pumas podría pasar de fase sacando 7 de los próximos 9 puntos (ganándole sí o sí a Rayados). Para los ‘Felinos’ vencer al Monterrey es una obligación ya que es un rival directo que se encuentra por delante. Luego, debería sacar una victoria y un empate ante Puebla y América respectivamente.

Este panorama puede ocurrir siempre y cuando los otros clubes que se ubican delante de Pumas en la tabla no ganen todos sus juegos (Querétaro, Santos y San Luis). Si no se dan buenos resultados ajenos, tendrá que sacar 9 de 9 y luego esperar que tropiece alguno de ellos en la definición de los cupos para los Playoffs.

Por otra parte, dentro de las cuentas que realizan en Pumas UNAM, lo ideal sería que golee en uno de sus juegos pendientes para recuperar la diferencia de gol. Por la jerarquía de sus próximos rivales, todo indica que esa ventaja debería sacarla ante Puebla, el más inferior. Monterrey y América serán rivales duros para los de Solari. ¿Podrán ingresar por la ventana a Liguilla?

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