En Flamengo reconocen su error por vender a Juninho tras su gran rendimiento en Pumas

Juninho ha convertido 8 goles en 21 partidos con Pumas hasta el momento y su nivel ha sido superior al mostrado en Flamengo.

Pumas este domingo se juega la posibilidad de llegar a la final de la Liga MX después de seis años sin hacerlo. Para ello, el club auriazul deberá ganarle a Pachuca y una de las esperanzas de la afición es Juninho, el delantero que ha brillado con los Felinos desde su llegada.

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Pumas ha acertado con sus fichajes en el último mercado. Juninho llegó procedente de Flamengo luego de un paso en el que no cumplió con las expectativas pero Luis Eduardo Baptista, presidente del Mengao, reconoció el error por haber vendido al delantero.

“Estoy muy satisfecho con los fichajes que hemos hecho desde que me hice cargo del club. Incluso con uno que no salió tan bien, como el de Juninho. Entiendo que no fue culpa del jugador, sino un error nuestro“, aseguró el mandamás de Flamengo acerca de Juninho.

Juninho en Flamengo (Getty Images)

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Luis Eduardo Baptista luego mencionó ejemplos de futbolistas que tardaron en empezar a rendir en Flamengo como Léo Pereira, Érick Pulgar y Rodinei, entre otros, y da a entender que con Juninho quizás habría sucedido lo mismo en caso de no haberlo vendido a Pumas.

Los números de Juninho en Pumas y Flamengo

El brasileño no tardó en adaptarse en México y ha rendido de gran manera en este primer semestre con Pumas. Juninho Vieira convirtió 8 goles en 21 partidos disputados con el equipo de Efraín Juárez, mientras que en Flamengo hizo 4 tantos en 32 juegos.

Juninho solo jugó 5 minutos en la primera semifinal contra Pachuca debido a una molestia física, pero se espera que el delantero brasileño sea titular en el encuentro de este domingo buscando avanzar a la final de la Liguilla.

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En síntesis