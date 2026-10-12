El equipo de la Liga MX que pinta para salir campeón

Este conjunto es el que más probabilidades tiene de levantar el título en este torneo.

El Clausura 2026 fue la oportunidad para que Cruz Azul levantara su décimo título. Sin embargo, este torneo no lo ha arrancado de la mejor manera y aunque se mantiene en puestos de clasificación, la realidad es que aún hay varios equipos que lo dejarían fuera, ante ello se ve poco probable que consigan el bicampeonato.

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Y sí, las estadísticas lo dicen, hay conjuntos que tienen más probabilidades de levantar el título este torneo que La Máquina. De acuerdo con Statiskicks, la posibilidad de que el equipo de Joel Huiqui vuelva a salir campeón es más lejana, puesto que hay tres clubes por encima de ellos que tienen más ventaja de acuerdo a los números.

En la tabla que comparte la misma fuente se puede ver a los celestes en el cuarto puesto con el 11.1% de probabilidades, ya que hasta el momento ocupa el séptimo lugar de la tabla general. Por encima de ellos está el América en el tercer puesto con el 18.9%, ya que aunque son los líderes actuales de la competencia han tenido irregularidades.

El equipo que saldría campeón

En el segundo puesto está Chivas, quien ha perdido a varios jugadores por lesiones y ahora tiene el 21.9% de probabilidades estando en el lugar 4 de la tabla. Así de esta manera, el equipo de la Liga MX que podría obtener el título en este Apertura 2026 sería Toluca quien tiene un 25.8% de probabilidades de salir campeón.

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Equipos sin posibilidad de ser campeones

Los tres conjuntos que estarían sin la posibilidad de poder pelear por este torneo serían FC Juárez sin probabilidades; Necaxa con menos del 0.1% y Atlético de San Luis con 0.3%. Los demás se mantienen en mucha o poca pelea para conseguirlo, pero para lograr la regularidad que tienen los Diablos Rojos aún se ve complicado el panorama.

En síntesis

11.1% de probabilidad tiene Cruz Azul para lograr el bicampeonato según datos de Statiskicks.

tiene Cruz Azul para lograr el bicampeonato según datos de Statiskicks. Toluca es el principal favorito para ganar el título del Apertura 2026 con 25.8%.

es el principal favorito para ganar el título del Apertura 2026 con 25.8%. Chivas y América superan a los celestes en posibilidades con 21.9% y 18.9% respectivamente.